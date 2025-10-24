Trump møter Xi i Sør-Korea

Pressetalskvinne Karoline Leavitt bekreftet torsdag at Trump reiser til Malaysia sent fredag kveld, før han besøker Japan og Sør-Korea. Foto: Evan Vucci, AP / NTB

Det var lenge usikkert om møtet ville bli noe av etter at handelskonflikten mellom de to landene igjen har tilspisset seg.

Pressetalskvinne Karoline Leavitt opplyste torsdag at Trump reiser til Malaysia sent fredag kveld, før han besøker Japan og Sør-Korea. Han møter Xi i Seoul neste torsdag etter å ha talt på toppmøtet for Asia-Pacific Economic Cooperation (Apec).

– Torsdag morgen lokal tid vil president Trump delta i et bilateralt møte med president Xi, før han reiser hjem, sa Leavitt.

Japan og Sør-Korea

Trump skal i helgen møte Malaysias statsminister Anwar Ibrahim og delta på en ASEAN-middag, før han mandag flyr til Tokyo for samtaler med Japans nye statsminister Sanae Takaichi.

Onsdag går turen videre til Sør-Korea, der han skal møte president Lee Jae Myung og holde en tale for næringslivsledere i forbindelse med APEC-toppmøtet.

Handelskrigen mellom USA og Kina blusset opp igjen i oktober, da Beijing utvidet restriksjonene på eksport av sjeldne jordmetaller kraftig. Trump svarte med nye tolltrusler, men har den siste tiden uttrykt optimisme om en mulig avtale.

Fentanyl

– Jeg tror det kommer til å ende veldig godt, og alle kommer til å bli svært fornøyde, sa Trump torsdag.

Donald Trump og Xi Jinping, her fra 2017. Foto: Nicolas Asfouri/AFP

Han sa at det første spørsmålet til Xi vil handle om fentanyl.

Washington anklager Kina for ikke å ha stanset eksporten av kjemikalier som brukes i stoffet, mens Beijing beskylder USA for å bruke saken til å «presse» Kina.

Det hvite hus har tidligere vist til handelen med disse kjemikaliene som en av grunnene til å øke tollen på kinesiske varer.