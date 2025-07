Trump mener det nærmer seg våpenhvile i Gaza

USAs president Donald Trump sier at Israel har gått med på vilkår for å vurdere en våpenhvile. Neste uke kan det ligge an til at han møter Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Evan Vucci / AP / NTB

Presidenten skriver dette i sosiale medier tirsdag.

Han sier at amerikanske representanter tirsdag hadde et møte med Israel om situasjonen i Gaza, med mål om å avslutte krigen i løpet av våpenhvilen.

Trump sier det endelige forslaget til våpenhvile skal legges fram av Qatar og Egypt, og han oppfordrer Hamas til å gå med på avtalen. Han advarer om at våpenhvileforslaget bare kommer til å bli verre om avtalen ikke inngås nå.

Møte neste uke

Tirsdag sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu at han skal møte Trump neste uke i USA. Flere medier melder at de to skal møtes mandag 7. juli. Gaza og Iran skal stå på agendaen, ifølge Trump.

Israel har den siste tiden trappet opp luftangrepene mot Gaza og bedt innbyggere forlate flere byer nord i Gaza. Nylig bekreftet anonyme israelske soldater at de har fått ordre om å skyte mot palestinere i matkø.

Nødhjelpssystem har fått kritikk

Gazas befolkning på over 2 millioner lever under hungersnødlignende forhold på grunn av store ødeleggelser og strenge israelske begrensninger. Ifølge Gazas helsedepartement er over 500 mennesker drept i nærheten av nødhjelpssentraler siden slutten av mai.

Det nye nødhjelpssystemet som Israel og USA står bak, drives av Gaza Humanitarian Foundation (GHF) og har fått kraftig kritikk for arbeidet sitt.

Trump har tidligere sagt at det har vært god framgang i forsøket på å få til en våpenhvile. Qatar har meklet i tidligere runder mellom Israel og Hamas.