Trump lover amerikanske soldater lønn tross nedstenging

USAs president Donald Trump sa i et innlegg i sosiale medier at han handlet fordi «modige soldater vil gå glipp av lønnsslippene de med rette skal ha».

Lønnen skal etter planen utbetales onsdag.

Dermed fjerner Trump ett av pressmidlene som kunne ha tvunget Kongressen til handling, og sikrer trolig at stansen strekker seg inn i en tredje uke og muligens lenger, melder AP.

Amerikanske militærmedlemmer var i fare for ikke å motta sin neste lønnsslipp onsdag etter at regjeringen stengte ned 1. oktober. USA har rundt 1,3 millioner aktive militærmedlemmer.

Trump sa ikke hvor han får pengene fra, men ifølge AP det vil trolig bli finansiert av milliardene av dollar som ble pumpet inn i forsvarsdepartementet under Trumps store budsjettpakke, som han signerte i sommer.

Det hvite hus har ikke kommentert saken.