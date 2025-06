Trump krever 5 prosent. Nå spår ekspert «kreative» Nato-forsøk

USAs president stiller tøffe krav til europeiske Nato-land. Men flere i alliansen vil prøve å finne et smutthull, mener Carl Bildt.

En soldat avbildet under en Nato-øvelse i Tyskland. Tyskland kunngjorde i januar at de i fjor nådde det eksisterende målet om å bruke 2 prosent av BNP på forsvar. Nå skal dette målet økes kraftig for tyskerne og resten av Nato. Foto: Matthias Rietschel / NTB / Reuters

