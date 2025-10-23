Trump innfører sanksjoner mot russisk olje – vil presse Putin til forhandlingsbordet

Kunngjøringen om sanksjonene kom mens Natos generalsekretær Mark Rutte var i Washington for samtaler med Trump. Foto: Alex Brandon AP / NTB

Bakgrunnen er økende frustrasjon over Vladimir Putins manglende vilje til å avslutte krigen i Ukraina. Målet er å få Putin til forhandlingsbordet.

– Forhåpentligvis vil han bli mer fornuftig. Og forhåpentligvis vil Zelenskyj være fornuftig også. Man må være to for å danse tango, som man sier, sa Trump kort etter at finansdepartementet kunngjorde tiltakene.

Sanksjonene retter seg mot de statlige oljegigantene Rosneft og Lukoil, og kommer etter måneder med påtrykk både fra Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og fra amerikanske politikere i begge partier. Russlands oljeinntekter har vært selve motoren som har holdt i gang krigen til tross for landets internasjonale isolasjon.

Sanksjonene innebærer frys av amerikanske eiendeler og forbud for amerikanske borgere mot å gjøre forretninger med selskapene.

Markant linjeskifte

Sanksjonene markerer en betydelig kursendring for Trump, som hittil har unngått å sanksjonere Russland direkte, og i stedet satset på handelspolitiske virkemidler. Tidligere i år innførte han en 25 prosents toll på varer fra India som svar på landets kjøp av billig russisk olje.

USA har derimot ikke innført tilsvarende toll på Kina, som også kjøper store mengder russisk olje. Etter at Vesten innførte et pristak på 60 dollar fatet på russisk råolje i 2022, har Russland flyttet mye av sin eksport fra Europa til asiatiske markeder.

Håper det blir kortvarig

Trump sa til journalister i Det ovale kontor at han håpet at sanksjonene ikke vil vare lenge.

– Jeg liker å fjerne sanksjoner raskt, fordi de kan true dollarens posisjon i verdensøkonomien, sa Trump, og viste til at Russland ofte har bedt om betaling i andre valutaer enn dollar.

Kunngjøringen kom mens Natos generalsekretær Mark Rutte var i Washington for samtaler med Trump. Alliansen har koordinert våpenleveranser til Ukraina, mange av dem kjøpt fra USA av Canada og europeiske land.

Høyere oljepris

Finansminister Scott Bessent sa at sanksjonene er et svar på Moskvas «meningsløse krig» og de er ment for å kvele «Kremls krigsmaskin». Han varslet at USA er klar til å gå videre med nye tiltak om nødvendig og oppfordret allierte til å følge etter.

Etter kunngjøringen steg oljeprisen med over to dollar fatet. Nordsjøolje omsettes for rundt 64 dollar fatet natt til torsdag.

Tiltaket ble kunngjort etter et nytt russisk bombeangrep mot Ukraina natt til onsdag, der minst seks mennesker ble drept – blant dem en mor og hennes to små døtre. Angrepene rammet minst åtte ukrainske byer.

Rutte fremhevet under møtet med Trump at amerikansk luftvern levert gjennom Nato har vært avgjørende.

– Vi må sikre at luftvernsystemene er på plass. Vi trenger amerikanske systemer for å gjøre det, og europeerne betaler for dem. Dette er akkurat den typen tiltak vi trenger, og presidenten gjør det som skal til, sa Rutte.

Håper på Xi

Trump sa at han neste uke forventer å møte Kinas president Xi Jinping når de begge besøker Sør-Korea i forbindelse med toppmøtet i Asia-Pacific Economic Cooperation (Apec).

Ifølge amerikanske vurderinger har Kina ikke levert våpen direkte til Russland, men økt eksporten av maskinverktøy, mikroelektronikk og annen teknologi som Russland bruker til å produsere raketter, stridsvogner og fly.

Trump sa at han mener krigen i Ukraina kunne vært avsluttet om Nato-landene stoppet å kjøpe russisk olje og innførte 50–100 prosent toll på Kinas kjøp av russisk petroleum.

– Jeg tror Xi kan ha stor innflytelse på Putin, sa Trump.

Kina har foreløpig ikke bekreftet om møtet mellom de to lederne vil finne sted.