President Donald Trump har sendt flere hundre nasjonalgardister mot Chicago, stikk i strid med ønskene til lokale myndigheter. Nå mener han at byens ordfører og guvernøren i delstaten Illinois bør fengsles. Jacquelyn Martin / AP / NTB

Utfallet mot de to demokratiske politikerne kom på Trumps nettsted Truth Social onsdag.

Presidenten mener guvernør J.B. Pritzker og ordfører Brandon Johnson gjør for lite for å beskytte offiserer fra innvandringsetaten Ice, som er utplassert i Chicago.

– Ordføreren i Chicago burde vært i fengsel for ikke å beskytte Ice-offiserer! Guvernør Pritzker også! skriver Trump.

I tillegg til Ice-mannskapene har Trump sendt 200 soldater fra nasjonalgarden i Texas til Illinois. Begrunnelsen er at kriminalitet i Chicago må bekjempes. Foreløpig er soldatene på en base utenfor byen.

Lokale myndigheter er sterkt imot utplasseringen av nasjonalgarden, og ordfører Johnson beskylder Trump for å ønske en ny amerikansk borgerkrig.