Trump: Illinois-guvernør burde vært i fengsel
Guvernøren i delstaten Illinois og ordføreren i Chicago bør fengsles, mener USAs president Donald Trump.
Utfallet mot de to demokratiske politikerne kom på Trumps nettsted Truth Social onsdag.
Presidenten mener guvernør J.B. Pritzker og ordfører Brandon Johnson gjør for lite for å beskytte offiserer fra innvandringsetaten Ice, som er utplassert i Chicago.
– Ordføreren i Chicago burde vært i fengsel for ikke å beskytte Ice-offiserer! Guvernør Pritzker også! skriver Trump.
I tillegg til Ice-mannskapene har Trump sendt 200 soldater fra nasjonalgarden i Texas til Illinois. Begrunnelsen er at kriminalitet i Chicago må bekjempes. Foreløpig er soldatene på en base utenfor byen.
Lokale myndigheter er sterkt imot utplasseringen av nasjonalgarden, og ordfører Johnson beskylder Trump for å ønske en ny amerikansk borgerkrig.