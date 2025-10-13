Trump hyllet i Knesset: – En historisk start for et nytt Midtøsten

Da Trump ankom Knesset ble han møtt med langvarig stående applaus. Både statsminister Benjamin Netanyahu, nasjonalforsamlingens leder Amir Ohana og opposisjonsleder Yair Lapid holdt taler der de hyllet ham stort.

– Du er den beste vennen Israel har hatt i Det hvite hus, sa Netanyahu om Trump til stor applaus og jubel.

Han sa videre at både han og Trump er forpliktet til freden.

Da Trump inntok talerstolen, sa han at Gaza-avtalen var betimelig og kom på et tidspunkt da krigen var ille og opphetet.

Nytt Midtøsten

– Jeg sa til Bibi «du blir husket i langt større grad enn om du fortsetter dette og bare dreper og dreper», sa Trump og brukte Netanyahus kallenavn.

Han sa også at avtalen mellom Israel og Hamas er en historisk start for et nytt Midtøsten.

– Etter så mange år med ustanselig krig og endeløs fare, er himmelen i dag rolig, våpnene tause, sirenene stille, og solen står opp over et hellig land som endelig er i fred, et land og en region som vil leve, om Gud vil, i fred for all evighet, sa Trump videre.

Israel har ikke mer igjen å oppnå på slagmarken, sa Trump.

– Israel har med vår hjelp vunnet alt som kan vinnes med væpnede styrker. Nå er det på tide å omsette disse seirene mot terrorister på slagmarken til den endelige gevinsten av fred og velstand i hele Midtøsten.

Trump oppfordret også Knesset til å benåde Netanyahu, som er anklaget for korrupsjon.

– Bygge opp, ikke rive ned

– Flere generasjoner fram i tid kommer dette til å bli husket som øyeblikket da alt endret seg, sa han.

Han lovet også å bidra til gjenoppbyggingen av Gaza og oppfordret palestinere til å snu ryggen til terror og vold en gang for alle.

– Etter enorme lidelser, død og smerte er dette tiden for å konsentrere seg om å bygge opp folket istedenfor å prøve å rive ned Israel.

Trump hyllet også Israels statsminister Benjamin Netanyahu i talen.

– Han er ikke helt enkel å ha med å gjøre, men det er det som gjør ham storslagen, sa Trump.

Ble avbrutt

Han hyllet også Netanyahu for å ha stanset krigføringen framfor å fortsette drepingen.

– Dere har gjort et sterkt comeback. Verden elsker Israel igjen, sa han.

Trump ble avbrutt av et parlamentsmedlem som ropte til ham underveis. Ifølge AFP var det Ofer Cassif, som tilhører det kommunistiske partiet Hadash. Han ble raskt ført ut av salen av sikkerhetsvakter.

– Det var veldig effektivt, sa Trump mens vaktene førte ut Cassif.

I forkant hadde nasjonalforsamlingen blitt advart mot å avbryte talene.

– Applaus er lov, var beskjeden.

Ønsker å besøke Gaza

Trump landet mandag morgen med presidentflyet Air Force One på Ben Gurion-flyplassen i Tel Aviv. Han ble tatt imot av Israels statsminister Benjamin Netanyahu og landets president Isaac Herzog.

Før han landet, fløy Trump over den såkalte gisselplassen i Tel Aviv, der israelere feiret løslatelsen av gislene. Mange ropte «takk, Trump», ifølge Haaretz.

Mange israelere mener det er Trumps fortjeneste at gislene nå løslates, mens de er kritiske til Netanyahu.

Videre til toppmøte i Egypt

Trump kommer til Israel i forbindelse med at første fase av hans 20-punktplan er i ferd med å bli gjennomført. Den skal ifølge Trump føre til fred på Gazastripen, men mange av punktene er kompliserte og vil kreve omfattende forhandlinger. Det stilles også en rekke betingelser til palestinerne for at den kan fullføres.

Etter talen i Knesset skal Trump reise videre til Sharm el-Sheikh i Egypt for å delta på toppmøtet om Gaza. Dit skal også statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Over 20 stats- og regjeringssjefer er invitert til toppmøtet.

....

Flere i den israelske nasjonalforsamlingen hadde på seg capser med teksten «Fredspresidenten Trump» (Trump the peace president), som ligner på Trumps «Make America great again»-capser. Kenny Holston / The New York Times / AP / NTB

Det var knyttet stor spenning til president Trumps tale til Knesset. Saul Loeb / AP / NTB

USAs Israel-ambassadør Mike Huckabee og forsvarsminister Pete Hegseth var også til stede. Kenny Holston / The New York Times via AP / NTB