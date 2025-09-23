– Hva er poenget med FN? spurte han.

Uttalelsene kom i en lang liste med selvskryt fra den amerikanske presidenten, som også påstår at han er en favoritt til å vinne Nobels fredspris.

Trump fortalte til hovedforsamlingen at FN ikke er annet enn tomme ord, og at tomme ord ikke løser kriger.

Under talen listet Trump opp konflikter som hadde blitt avsluttet under lederskapet hans, etter sigende i motsetning til FN, som Trump mener ikke jobber for fred.

Annonse

– FN har et enormt potensial. Jeg har alltid sagt det – det har et så enormt, enormt potensial. Men det er ikke i nærheten av å leve opp til det, sa Trump.

– Landene deres går til helvete

Han mener at økonomisk støtte fra FN til migranter er et angrep på vestlige land.

– FN finansierer et angrep på vestlige land og deres grenser, sa han i sin tale til verdensledere under FNs årlige høynivåmøte, og pekte på økonomisk støtte organisasjonen har gitt til trengende migranter, sa Trump til FNs hovedforsamling.

Annonse

Han sa også at FN støtter folk som har kommet ulovlig til USA.

USAs president advarte FNs medlemsland, og især de europeiske, mot åpne grenser.

– Landene deres går til helvete, sa Trump, samtidig som han skrøt av den harde innstrammingen USA hadde gjort på sin egen grense.

– Pinlig for Europa

Annonse

USAs president tok også opp krigen i Ukraina, og kritiserer Nato-land for kjøp av russisk olje og gass. Han hevder han fant ut av dette for to uker siden.

– Om ikke Russland er klare til å få på plass en avtale for å få slutt på krigen, er USA klare til å innføre kraftige handelsbarrierer som jeg tror vil få slutt på krigen raskt. Men for at slik toll skal virke, må europeiske land slutte seg til oss og innføre de samme grepene, sier Trump.

– De kan ikke gjøre som de gjør nå. De kjøper olje og gass fra Russland mens de samtidig kjemper mot Russland. Det er pinlig for dem, sier den amerikanske presidenten.

At europeiske land fremdeles kjøper olje og gass fra Russland har vært en konstant kime til konflikt innad i Europa siden krigen i Ukraina begynte i 2022.

Annonse

– Vi skal diskutere dette i dag med de europeiske landene som er samlet her, sier Trump.

Skylder på Hamas

I sin tale til hovedforsamlingen ga Trump Hamas skylden for at det fortsatt er krig i Gaza.

– Som alle vet, har jeg vært dypt engasjert i å få på plass en våpenhvile i Gaza, det må vi få gjort. Dessverre har Hamas gjentatte ganger avslått rimelige fredstilbud. Vi kan jo ikke glemme 7. oktober, sa Trump, med henvisning til Hamas' angrep mot Israel 7. oktober 2023, som førte til krigen.

Annonse

Han kritiserte også landene som nylig har anerkjent Palestina som selvstendig stat.

– Dette er en belønning for disse grusomme overgrepene, sier Trump.