Trump hedrer Charlie Kirk med æresmedalje

Charlie Kirks enke Erika tok imot frihetsmedaljen på vegne av sin avdøde ektemann. Medaljen ble delt ut av president Donald Trump. Foto: Mark Schiefelbein / AP / NTB

President Donald Trump sto for tildelingen, som skjedde ved en seremoni i rosehagen i Det hvite hus tirsdag-

– I dag er vi samlet for å minnes en fryktløs frihetskjemper, en elsket leder, som inspirerte den neste generasjonen som ingen annen jeg neon gang har sett, sa Trump i en tale under tildelingen.

Charlie Kirk ble skutt og drept da han talte ved et arrangement på et universitet i Utah 10. september. Tildelingen skjedde på det som ville vært 32-årsdagen hans.

Samtidig opplyser Trump-administrasjonen at den har inndratt visumet til seks utlendinger som de mener har kommet med nedsettende kommentarer eller spøkt om drapet på Kirk.