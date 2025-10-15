Trump hedrer Charlie Kirk med æresmedalje
Den amerikanske høyreaktivisten er posthumt tildelt presidentens frihetsmedalje. Medaljen er USAs høyeste sivile utmerkelse.
Verden
President Donald Trump sto for tildelingen, som skjedde ved en seremoni i rosehagen i Det hvite hus tirsdag-
– I dag er vi samlet for å minnes en fryktløs frihetskjemper, en elsket leder, som inspirerte den neste generasjonen som ingen annen jeg neon gang har sett, sa Trump i en tale under tildelingen.
Charlie Kirk ble skutt og drept da han talte ved et arrangement på et universitet i Utah 10. september. Tildelingen skjedde på det som ville vært 32-årsdagen hans.
Samtidig opplyser Trump-administrasjonen at den har inndratt visumet til seks utlendinger som de mener har kommet med nedsettende kommentarer eller spøkt om drapet på Kirk.