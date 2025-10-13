Trump har landet i Israel: Krigen er over

– Dette er en stor dag, dette er en ny start, sa Trump til journalister da han ankom.

På spørsmål om krigen nå er over, svarte han «ja».

Han sa videre at Hamas kommer til å overholde planen om avvæpning.

Trump ble ønsket velkommen av nasjonalforsamlingens leder Amir Ohana. Ved ankomst sa Trump at det var en stor ære å besøke nasjonalforsamlingen.

Trump ankom mandag morgen Israel der han skal tale til Knesset om sine planer for fred i Midtøsten. Deretter skal han videre til Sharm el-Sheikh i Egypt for et toppmøte om Gaza med over 20 verdensledere.

«Takk, Trump»

Trump ble tatt imot på flyplassen av Israels statsminister Benjamin Netanyahu og landets president Isaac Herzog.

Før han landet fløy Trump over den såkalte gisselplassen i Tel Aviv, der israelere feirer løslatelsen av gisler. Mange ropte mange «Takk, Trump», ifølge Haaretz.

Mange israelere mener det er Trumps fortjeneste at gislene nå løslates, mens de er kritiske til Netanyahu.

Etter velkomstseremonien på flyplassen kjørte Trump og Netanyahu av gårde i samme bil.

Får takk

Flere europeiske ledere gir også sin takk til den amerikanske presidenten.

EUs utenrikssjef Kaja Kallas omtalte mandag løslatelsen av sju israelske gisler som en kritisk milepæl mot fred.

– President Trump gjorde dette gjennombruddet mulig, skriver hun på X.

Også Danmarks statsminister Mette Frederiksen takker Trump.

– Hvert gissel som frigis, er en seier for rettferdigheten og et viktig skritt mot fred. Takk til meklerne og ikke minst takk til president Trump for å ha sikret dette resultatet, s kriver hun på X.

Videre til toppmøte i Egypt

Senere mandag skal den amerikanske presidenten tale i den israelske nasjonalforsamlingen Knesset.

Trump landet med presidentflyet Air Force One kort tid etter at sju israelere ankom Israel etter å ha tilbrakt to år i fangenskap på Gazastripen. Gislene er de første som frigis i forbindelse med våpenhvileavtalen mellom Israel og Hamas.

Trump kommer til Israel i forbindelse med at første fase av hans 20-punktplan er i ferd med å bli gjennomført. Den skal ifølge Trump føre til fred på Gazastripen, men mange av punktene er kompliserte og vil kreve omfattende forhandlinger. Det stilles også en rekke betingelser til palestinerne for at den kan fullføres.

Etter talen i Knesset skal Trump reise videre til Sharm el-Sheikh i Egypt for å delta på toppmøtet om Gaza. Dit skal også statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Over 20 stats- og regjeringssjefer er invitert til toppmøtet.

Trump skal tale i den israelske nasjonalforsamlingen Knesset senere mandag. Ariel Schalit / AP / NTB

President Donald Trump hilser på Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Evan Vucci / AP / NTB

USAs president Donald Trump og Israels statsminister Benjamin Netanyahu snakker sammen i bilen på vei bort fra Ben Gurion-flyplassen mandag. Ariel Schalit / AP / NTB