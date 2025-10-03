Trump gir Hamas frist til søndag kveld til å godta fredsplanen

Fristen han setter, er klokken 18 søndag, Washington-tid. Det tilsvarer midnatt natt til mandag norsk tid.



– Dersom denne siste sjanse-avtalen ikke blir inngått, kommer et helvete, slik ingen har sett før, til å bryte ut for Hamas. Det kommer til å bli fred i Midtøsten på en eller annen måte, skriver Trump på Truth Social fredag.

Tidligere denne uken gikk Israel med på en 20 punkt lang fredsplan for Gaza, men Hamas har ennå ikke svart på planen. De må gå med på den for at den skal bli gjeldende.

Planen lover amnesti for Hamas-medlemmer som godtar å gi fra seg våpnene sine og leve fredelig på Gazastripen, noe Trump gjør et poeng ut av i innlegget sitt fredag.

Annonse

– Denne avtalen skåner livet til alle gjenværende Hamas-krigere!, skriver Trump.

Planen innebærer også blant annet at alle gisler på Gazastripen skal frigis, både døde og levende, og at 250 palestinske fanger og 1700 palestinere pågrepet under Gaza-krigen skal slippes fri.

Det er også lagt opp til hvordan Gaza skal styres etter at krigen avsluttes og våpnene legges ned.