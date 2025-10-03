Trump gir Hamas frist til søndag kveld til å godta fredsplanen
USAs president Donald Trump sier at en avtale med Hamas må være inngått innen søndag kveld, hvis ikke lover han et helvete for dem slik ingen har sett før.
Fristen han setter, er klokken 18 søndag, Washington-tid. Det tilsvarer midnatt natt til mandag norsk tid.
– Dersom denne siste sjanse-avtalen ikke blir inngått, kommer et helvete, slik ingen har sett før, til å bryte ut for Hamas. Det kommer til å bli fred i Midtøsten på en eller annen måte, skriver Trump på Truth Social fredag.
Tidligere denne uken gikk Israel med på en 20 punkt lang fredsplan for Gaza, men Hamas har ennå ikke svart på planen. De må gå med på den for at den skal bli gjeldende.
Planen lover amnesti for Hamas-medlemmer som godtar å gi fra seg våpnene sine og leve fredelig på Gazastripen, noe Trump gjør et poeng ut av i innlegget sitt fredag.
– Denne avtalen skåner livet til alle gjenværende Hamas-krigere!, skriver Trump.
Planen innebærer også blant annet at alle gisler på Gazastripen skal frigis, både døde og levende, og at 250 palestinske fanger og 1700 palestinere pågrepet under Gaza-krigen skal slippes fri.
Det er også lagt opp til hvordan Gaza skal styres etter at krigen avsluttes og våpnene legges ned.
Trumps fredsplan for Gaza
- Planen inneholder 20 punkter for å oppnå fred i Gaza. Det første punktet er at Gaza skal være en avradikalisert, terrorfri sone som ikke utgjør en trussel mot sine naboer.
- Hvis begge parter godtar planen, skal alle militæroperasjoner umiddelbart opphøre. Store mengder nødhjelp skal fraktes inn på Gazastripen.
- Innen 72 timer etter at Israel offentlig godtar avtalen, skal samtlige gjenværende gisler på Gazastripen løslates. Levninger av døde gisler skal overleveres til Israel.
- Deretter skal Israel løslate 250 fanger som soner livstidsdommer samt 1700 palestinere fra Gazastripen som er blitt pågrepet i løpet av krigen.
- Hamas-medlemmer som godtar å gi fra seg våpnene sine og leve fredelig på Gazastripen, skal få amnesti. De som ønsker å forlate Gazastripen, skal kunne reise trygt til andre land. Hamas skal ikke ha noen rolle i styringen av Gaza i framtiden.
- Styringen av Gazastripen skal i første omgang overlates til en midlertidig gruppe palestinske og internasjonale eksperter.
- Et fredsråd ledet av USAs president Donald Trump skal ha overoppsyn med ekspertgruppen. Også Storbritannias tidligere statsminister Tony Blair og flere andre internasjonale ledere skal delta i fredsrådet.
- Ingen skal tvinges til å forlate Gazastripen, og befolkningen der oppfordres til å bli værende.
- USA og arabiske land skal opprette en midlertidig internasjonal stabiliseringsstyrke som skal utplasseres på Gazastripen. Styrken skal trene en palestinsk politistyrke.
- Israelske styrker skal gradvis skal overgi territorium på Gazastripen til den internasjonale styrken.
- Fredsrådet skal ha ansvar for gjenoppbyggingen av Gaza inntil Den palestinske selvstyremyndigheten har fullført et reformprogram. Når det er fullført, kan forholdene ligge til rette for palestinsk selvstyre.
(Kilder: Amerikanske myndigheter, BBC)