Trump: – En fornærmelse mot vårt land hvis jeg ikke vinner fredsprisen

Utspillet kommer dagen etter at han la fram en fredsplan for Gazastripen i Det hvite hus.

Han har tidligere tatt æren for å ha avsluttet sju kriger og konflikter, blant annet mellom India og Pakistan, Thailand og Kambodsja, Kongo og Rwanda og Armenia og Aserbajdsjan.

Da han talte i FN i forrige uke, sa han at FN ikke er noe annet enn tomme ord, og at han må avslutte kriger fordi FN ikke gjør det.

Frankrikes president Emmanuel Macron har imidlertid uttalt at det kun er fred på Gazastripen som kan gi Trump fredsprisen.

The Guardian er blant flere medier som har faktasjekket Trumps påstander. Den britiske avisa skriver blant annet at FN har lyktes med å avslutte en rekke kriger siden organisasjonen ble dannet i 1945, Den har også sørget for utplassering av fredsbevarende styrker i en rekke land.

Analytikere mener dessuten at Trumps påstand om at han har avsluttet sju kriger, er høyst problematisk ettersom flere av avtalene framstår som skjøre, midlertidige eller ikke ratifisert.

Også NRK har gjennomgått Trumps påstander. Konklusjonen er at flere av dem er enten usanne, delvis usanne eller delvis sanne. Den eneste påstanden som får karakteren «Sant!» er den Trump har kommet med om Aserbajdsjan og Armenia. De to landene signerte en fredsavtale i Det hvite hus i august.