Trump: En avtale mellom Israel og Hamas er veldig nær

Samtalene mellom Israel og Hamas ser ut til å gå veldig bra, sa president Donald Trump onsdag. Evan Vucci / AP / NTB

På en pressekonferanse onsdag sa Trump at samtalene mellom Israel og Hamas i Egypt ser ut til å gå veldig bra.

– Det kan hende jeg drar dit i slutten av uka, kanskje på søndag, sa presidenten, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Representanter for Israel og Hamas diskuterer i disse dager fredsplanen for Gaza som Trump har foreslått. Ifølge presidenten er en avtale nå «veldig nær».

– Innen 48 timer

TV-kanalene CNN, Sky News og det amerikanske nyhetsnettstedet Axios har snakket med kilder som også sier det er framgang i samtalene.

Ulike kilder mener en avtale kan bli undertegnet innen 24, 36 eller 48 timer. To israelere som CNN har snakket med, sier i likhet med Trump at en avtale er veldig nær.

Svært sensitive temaer diskuteres, og ingen av kildene ønsker å bli navngitt.

– Forsiktig optimistiske

Ifølge Axios er tjenestepersoner både fra USA, Israel og Qatar optimistiske.

– Det er framgang. Vi er forsiktig optimistiske, sier en israelsk tjenesteperson.

Qatar er et av landene som megler mellom partene i den egyptiske feriebyen Sharm el-Sheikh. USAs spesialutsending Steve Witkoff og Trumps svigersønn Jared Kushner ble onsdag med i samtalene.

Flere runder?

Ifølge Axios vil en avtale i denne omgang handle om løslatelse av gisler og palestinske fanger, stans i krigshandlingene og den innledende israelske tilbaketrekkingen.

Senere vil det angivelig bli en ny runde forhandlinger om avvæpning av Hamas og det framtidige styret av Gazastripen.

Sky News har snakket med en høytstående kilde som sier Trump har gitt klar beskjed om at partene må komme i mål denne uka.

– Det er dette som fokuserer folks oppmerksomhet, sier kilden.

Palestinere går langs en gate omgitt av ødelagte bygninger på Gazastripen. Flere medier melder at det nå kan nærme seg enighet om en avtale mellom Israel og Hamas. Foto: Jehad Alshrafi / AP / NTB