Trump delte ut pizza og hamburgere til politi og soldater i Washington

Trump besøkte torsdag politi og soldater i Washington D.C. etter at han i forrige uke beordret flere hundre medlemmer fra nasjonalgarden til utplassering for «å ta tilbake hovedstaden vår» fra kriminelle.

– Vi skal gjøre byen trygg, og deretter skal vi fortsette andre steder, men vi kommer til å være her en stund. Vi vil at dette blir fullstendig perfekt, sa Trump til de fremmøtte i bydelen Anacostia.

President Donald Trump og justisminister Pam Bondi (til venstre) delte ut hamburgere og snakket med fremmøtte nasjonalgardister og politifolk. Foto: Jacquelyn Martin / AP / NTB

Han var omgitt av både lokalt og føderalt politi og nasjonalgardister.

Tidligere torsdag sa 79-åringen at han skulle være med på patruljeoppdrag med politi og nasjonalgardister. Men under besøket holdt han i stedet en kort tale og delte ut pizza og hamburgere.

I talen sa Trump at planen ikke bare er å bli kvitt kriminalitet, men også å «fikse byen fysisk».

President Donald Trump møtte torsdag politifolk og nasjonalgardister i Washington. Foto: Jacquelyn Martin / AP / NTB

– En av tingene vi skal gjøre, er å fornye parkene. Jeg er veldig flink med gress, fordi jeg har mange golfbaner overalt. Jeg vet mer om gress enn noe annet menneske, sa Trump.