Trump delte ut pizza og hamburgere til politi og soldater i Washington

USAs president Donald Trump skulle være med politiet på patrulje i hovedstaden Washington, men endte i stedet med å dele ut pizza og hamburgere.

President Donald Trump ser på en pizza.

Trump besøkte torsdag politi og soldater i Washington D.C. etter at han i forrige uke beordret flere hundre medlemmer fra nasjonalgarden til utplassering for «å ta tilbake hovedstaden vår» fra kriminelle.

– Vi skal gjøre byen trygg, og deretter skal vi fortsette andre steder, men vi kommer til å være her en stund. Vi vil at dette blir fullstendig perfekt, sa Trump til de fremmøtte i bydelen Anacostia.

President Donald Trump og justisminister Pam Bondi (til venstre) delte ut hamburgere og snakket med fremmøtte nasjonalgardister og politifolk.

Han var omgitt av både lokalt og føderalt politi og nasjonalgardister.

Tidligere torsdag sa 79-åringen at han skulle være med på patruljeoppdrag med politi og nasjonalgardister. Men under besøket holdt han i stedet en kort tale og delte ut pizza og hamburgere.

I talen sa Trump at planen ikke bare er å bli kvitt kriminalitet, men også å «fikse byen fysisk».

President Donald Trump møtte torsdag politifolk og nasjonalgardister i Washington.

– En av tingene vi skal gjøre, er å fornye parkene. Jeg er veldig flink med gress, fordi jeg har mange golfbaner overalt. Jeg vet mer om gress enn noe annet menneske, sa Trump.

