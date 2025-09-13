Trump ber Nato-land innføre Kina-toll for å få slutt på Ukraina-krigen

USAs president Donald Trump vil ha slutt på krigen i Ukraina blant annet ved å tollbelegge kinesiske varer. Alex Brandon / AP / NTB

Trump venter på at Nato-land blir enige og innfører egne sanksjoner, skriver han på Truth Social.

Ikke bare vil han ha sanksjoner mot Russland, men også mot Kina. Han vil at alle Nato-landene skal innføre mellom 50 og 100 prosent toll på import av kinesiske varer. Når krigen er over, kan tollen mot Kina fjernes, mener Trump.

– Kina har sterk kontroll, og til og med grep, om Russland, og denne mektige tollen vil bryte opp dette grepet, skriver Trump.

Tjente milliarder på gass

En annen betingelse er at alle Nato-medlemmer stopper å kjøpe olje fra Russland.

– Jeg er klar når dere er. Bare si fra, sier han.

– Hvis Nato gjør som jeg sier, vil krigen stoppe raskt, skriver han videre.

I likhet med EU har Norge innført strenge sanksjoner mot Russland, blant annet et forbud mot kjøp og videresalg av russisk olje og gass, samt rådgivning og bistand til dette. Likevel er det noen unntak. Blant annet er flytende naturgass (LNG) helt unntatt sanksjoner fordi flere EU-land er avhengige av russisk import til blant annet strømproduksjon.

Ifølge EUs statistikkbyrå Eurostat ble det i årets første seks måneder kjøpt LNG for 53 milliarder kroner fra Russland, som var en kraftig økning fra fjoråret.

Slovakia og Ungarn unntatt

Det er også gjort enkelte unntak knyttet til tjenesteytelse innen olje og gass, som faglig bistand og formidlingstjenester, men det gjelder kun for råolje som er kjøpt under et pristak. Dette pristaket ble nylig senket fra 60 dollar til 47,7 dollar per oljefat, ifølge regjeringen. Dette gjør det i praksis svært vanskelig for Russland å tjene penger på oljeeksporten.

EU-kommisjonen har foreslått å forby import av russisk gass og olje til EU fra og med 2028, men forslaget har møtt motstand fra blant annet Slovakia og Ungarn.

De to landene får fortsatt russisk olje via Druzjba-rørledningen, som har vært et midlertidig unntak i sanksjonene for å gi de to landene tid til å finne alternative leverandører.