Trump åpner for amerikansk luftstøtte til sikkerhetsgaranti for Ukraina
Donald Trump er ikke sikker på om Vladimir Putin ønsker seg noen fredsavtale med Ukraina, men sier han håper den russiske presidenten vil oppføre seg pent.
Verden
I et intervju med Fox News tirsdag lovet Trump at han ikke kommer til å sende amerikanske soldater til Ukraina som ledd i en fredsavtale.
– Dere har mitt ord, svarte Trump da han ble spurt om dette i programmet «Fox & Friends» på Fox News.
Ifølge den amerikanske presidenten er imidlertid noen europeiske land villige til å sende soldater til Ukraina. Og han kom med en ny antydning om hva USA kan bidra med.
– Vi er villige til å bistå dem med ting, særlig, antakelig, om man snakker om i lufta, fordi ingen har slikt utstyr som oss, virkelig ikke, sa Trump.
Samtidig mener han at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj må «vise fleksibilitet» og at Ukraina ikke kan vente seg å få tilbake Donbas-regionen, samt at Ukraina ikke har makt til å endre på situasjonen.
– Russland er en mektig militærnasjon. Enten folk liker det eller ei, er det et mektig land, og mye større.
– Tiden vil vise
Samtidig uttrykte han håp om at Putin kommer til å bidra til å få slutt på krigen – men han var ikke sikker.
– Jeg tror ikke det er et problem for å være ærlig. Jeg tror Putin er lei av den, jeg tror at alle er lei av den, men man vet aldri. Vi kommer til å bli klokere på president Putin i løpet av de to neste ukene. Det er mulig at han ikke ønsker å inngå noen avtale, sa Trump, men la til at Putin kommer til å havne i en tøff situasjon hvis han ikke bidrar.
I intervjuet gir Trump flere ganger uttrykk for forståelse for russiske sikkerhetsbekymringer.
– Ukraina skulle ikke ha bedt om å bli med i Nato, sier Trump og framholder at det er uaktuelt å sende Nato-soldater til Ukraina, og at han alltid har ment at Ukraina var en buffer mellom Russland og Europa.
Biden-kritikk
Han gjentar også sviende kritikk av sin forgjenger Joe Biden, som han nærmest gir skylden for krigen.
I forrige uke møtte Trump og Putin hverandre ansikt til ansikt i Alaska for første gang siden 2019, da Trump var i sin første presidentperiode. Mandag tok han imot Zelenskyj og flere europeiske ledere i Det hvite hus. Etter dette sa Trump at han allerede er i gang med å planlegge et møte mellom Putin og Zelenskyj.
Trump har også ringt Putin i forbindelse med planleggingen, men det er foreløpig ikke kommet noen offisiell bekreftelse fra Kreml om at Putin vil delta på et møte med Zelenskyj.