Trump åpner for amerikansk luftstøtte til sikkerhetsgaranti for Ukraina

I et intervju med Fox News tirsdag lovet Trump at han ikke kommer til å sende amerikanske soldater til Ukraina som ledd i en fredsavtale.

– Dere har mitt ord, svarte Trump da han ble spurt om dette i programmet «Fox & Friends» på Fox News.

Ifølge den amerikanske presidenten er imidlertid noen europeiske land villige til å sende soldater til Ukraina. Og han kom med en ny antydning om hva USA kan bidra med.

– Vi er villige til å bistå dem med ting, særlig, antakelig, om man snakker om i lufta, fordi ingen har slikt utstyr som oss, virkelig ikke, sa Trump.

Samtidig mener han at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj må «vise fleksibilitet» og at Ukraina ikke kan vente seg å få tilbake Donbas-regionen, samt at Ukraina ikke har makt til å endre på situasjonen.

– Russland er en mektig militærnasjon. Enten folk liker det eller ei, er det et mektig land, og mye større.

– Tiden vil vise

Samtidig uttrykte han håp om at Putin kommer til å bidra til å få slutt på krigen – men han var ikke sikker.

– Jeg tror ikke det er et problem for å være ærlig. Jeg tror Putin er lei av den, jeg tror at alle er lei av den, men man vet aldri. Vi kommer til å bli klokere på president Putin i løpet av de to neste ukene. Det er mulig at han ikke ønsker å inngå noen avtale, sa Trump, men la til at Putin kommer til å havne i en tøff situasjon hvis han ikke bidrar.

I intervjuet gir Trump flere ganger uttrykk for forståelse for russiske sikkerhetsbekymringer.

– Ukraina skulle ikke ha bedt om å bli med i Nato, sier Trump og framholder at det er uaktuelt å sende Nato-soldater til Ukraina, og at han alltid har ment at Ukraina var en buffer mellom Russland og Europa.

Biden-kritikk

Han gjentar også sviende kritikk av sin forgjenger Joe Biden, som han nærmest gir skylden for krigen.

I forrige uke møtte Trump og Putin hverandre ansikt til ansikt i Alaska for første gang siden 2019, da Trump var i sin første presidentperiode. Mandag tok han imot Zelenskyj og flere europeiske ledere i Det hvite hus. Etter dette sa Trump at han allerede er i gang med å planlegge et møte mellom Putin og Zelenskyj.

Trump har også ringt Putin i forbindelse med planleggingen, men det er foreløpig ikke kommet noen offisiell bekreftelse fra Kreml om at Putin vil delta på et møte med Zelenskyj.