Truer med å blokkere statsbudsjettet

Statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum før Senterpartiet gikk ut av regjeringen. Cornelius Poppe / NTB

– Vi kommer ikke til å sikre noe budsjettflertall med Arbeiderpartiet én uke, hvis de uken etter skal gå sammen med Høyre på energipolitikken og EUs fjerde energimarkedspakke, sier Sp-leder Vedum til VG.

Sp-leder mener Arbeiderpartiet må velge mellom å innføre flere EU-direktiver eller samarbeid med Senterpartiet om statsbudsjettet. Han påpeker at partiet gikk ut av regjeringen med Arbeiderpartiet nettopp på grunn av uenighet om EUs fjerde energimarkedspakke.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) avviser at flere direktiver fra EUs fjerde energimarkedspakke er aktuelt nå:

– Vi er i en situasjon med stor ustabilitet i de europeiske kraftmarkedene, med høye og svært ustabile priser. Regjeringen mener derfor ikke det er riktig slik situasjonen er nå å knytte oss tettere til det europeiske kraftmarkedet gjennom å ta inn det øvrige regelverket i «Ren energi-pakken». Det gjelder også i neste stortingsperiode.

Statsministeren påpeker at han i NRK onsdag morgen snakket om innføring av eventuelle andre EU-direktiver om energi, og ikke den fjerde energimarkedspakken spesifikt.

(NTB)