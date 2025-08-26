Tror stortingsvalget blir et Alfred Hitchcock-liknende drama

Hei, hva er ståa to uker før stortingsvalget avgjøres?

– Det er et Hitchcock-liknende scenario og ligger kanskje an til å bli det mest spennende stortingsvalget siden 1945. Selv ikke Alfred Hitchcock kunne skrevet det mer nervepirrende. Det knyttes stor usikkerhet til sperregrensa med KrF, MDG og Venstre, og ingen måling kan finjustere et parti når det er så jevnt. Så er det også en tendens til demobilisering nå, der vi ser at partilojaliteten gikk ned i uka som gikk. Altså, færre støtter partiet de stemte ved forrige stortingsvalg. Velgerne vandrer mer enn normalt på denne tiden i valgkampen, hvor det gjerne er mer vanlig at partiene henter hjem «sine» velgere.

Hvordan er det å drive Pollofpolls på fritiden nå mens det drar seg til?