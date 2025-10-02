Tror Stoltenberg-bok slår an internasjonalt

Jens Stoltenbergs bok om tiden som Nato-sjef skyter fart ut av butikkhyllene i Norge, og gir forlaget håp om eksplosivt salg i de 12 landene boka er solgt til.

Jens Stoltenberg har kommet med bok om sitt liv i Nato.

– I Norge har vi store forventninger til salget. Disse forventningene har økt kraftig etter de første dagene, ettersom salget har vært enormt og enda bedre enn vi våget å håpe på, sier forlagssjef for sakprosa i Gyldendal, Reidar Mide Solberg.

De oppgir ikke konkrete tall nå, men salgstallene ut av butikk er høyere enn Gyldendal har sett på veldig lenge, kan Solberg fortelle. Stoltenberg-boka danker ut en av forlagets største salgssuksesser de siste årene, «Skråpånatta», som etter salget i dagene før julaften i 2023 ble den mest solgte boka det året.

Førsteopplaget av «På min vakt» er på 20.000 bøker. Gyldendal har allerede doblet dette med et nytt opplag på 20.000, som er bestilt.

