Tormod Heier, professor i militær strategi og operasjoner, mener den økte droneaktiviteten gjøres for å destabilisere land som Norge og Danmark. Det er en plan han i så fall mener vil bli feilslått. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Den siste tiden har en rekke droner blitt observert over sivile flyplasser og militæranlegg i Danmark. Også i Norge har det kommet inn rapporter om angivelige droneobservasjoner, deriblant ved kampflybasen Ørland. Ved Brønnøysund lufthavn så politiet fem-seks flygende objekter innenfor flyforbudssonen forrige helg, skriver TV2.

Det er foreløpig ikke avklart hvorvidt disse observasjonene i Norge er av droner og hvem som eventuelt står bak de ulovlige flygingene. Heller ikke i Danmark har noen blitt tildelt ansvaret for den økte droneaktiviteten, men forsvarsminister Troels Lund Poulse har tidligere uttalt at det må dreie seg om en «profesjonell aktør».

Professor Tormod Heier peker mot øst.