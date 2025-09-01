Tror Bolsonaro blir dømt: – Trump ser ut å oppnå det motsatte av det han vil

Brasils tidligere president Jair Bolsonaro (t.v.) er en nær alliert av USAs president Donald Trump. Bildet er fra da de begge var presidenter i 2019. Foto: Manuel Balce Ceneta/AP/NTB

– Veldig sannsynlig.

Det sier Torkjell Leira om sjansen for at Brasils tidligere president Jair Bolsonaro blir dømt i rettssaken som pågår mot ham nå.

Leira er samfunnsgeograf og har skrevet boka «Kunsten å drepe et demokrati – historien om Bolsonaros Brasil».



Neste uke er det ventet dom i saken mot høyrepopulistiske Bolsonaro. Han er blant annet tiltalt for forsøk på statskupp etter at han tapte valget mot venstreorienterte Luiz Inácio Lula da Silva i 2022.

Annonse

Ifølge tiltalen, skal han også ha kjent til planer om å drepe Lula og høyesterettsjustitiarius Alexandre de Moraes. Sistnevnte fører nå saken mot Bolsonaro.

Bolsonaro risikerer over 40 års fengsel.

– Kan sette en stopper for straffriheten

– Bevisene virker sterke og overbevisende. De aller fleste, inkludert Bolsonaro og hans tilhengere, tror han blir kjent skyldig nå, sier Leira til Dagsavisen.

Annonse

Måten Høyesterett har behandlet forsvarets innsigelser på og profilen på de fem dommerne som dømmer i saken, styrker Leiras tro på at Bolsonaro blir dømt.

– Dette er utrolig viktig for Brasil og for demokratiet, men også for geopolitikken, med tanke på Trumps sanksjoner.

– Hvorfor er dette så viktig for demokratiet i Brasil?

– Brasil er verdens fjerde største demokrati, målt i antall innbyggere. De er et mye større og viktigere land i verden enn de fleste i Nord-Europa er klar over. Samtidig har landet en tragisk historie med statskupp og militærkupp, sier han.

Annonse

I perioden fra 1964 til 1985 var Brasil et militærdiktatur.

– Aldri har noen militære ledere blitt stilt til ansvar for dette. Det har skapt en oppfatning blant deler av den militære, økonomiske og politiske eliten om at man kan ta makten når man ønsker og slik man ønsker det, hvis det er formålstjenlig.

– Nå kan Brasil sette en stopper for den giftige straffriheten, konstaterer Leira.

Tror Trump-toll feiler

Annonse

Det andre som gjør en dom mot Jair Bolsonaro svært viktig, er USAs president Donald Trumps innblanding i rettssaken, mener Leira.



Trump har ilagt Brasil en skyhøy toll på 50 prosent på en lang rekke varer, og har direkte knyttet tollen til rettssaken mot Bolsonaro.

Bolsonaro var en nær alliert av Trump da han satt ved makten.

Torkjell Leira mener Trump nå skyver Brasil bort fra seg.

Annonse

– Trump ser ut til å oppnå det motsatte av det han vil. Det gjør at Brasil kommer til å bli enda mer knyttet til Kina og andre Brics-land gjennom handel, og gjennom tettere politisk koordinering, sier han.

– Hvordan ser Brasils befolkning på den innblandingen som har skjedd fra Trumps side?

– Det store flertall er imot det, svarer Leira.

Han understreker at en del av Bolsonaros tilhengere støtter Trumps handlinger, men:

Annonse

– Det er langt ifra alle som støtter Bolsonaro som støtter det Trump og USA gjør nå, for det går direkte ut over store deler av Brasils eksportnæring.

– Bolsonaro-klanen svekket

Leira mener Trump har gjort Bolsonaro en bjørnetjeneste.

– Bolsonaro-klanen har kommet svekket ut av dette, mens det har styrket den sittende regjeringen og særlig president Lula, sier han.

Annonse

Det er satt av fem dager til domsavsigelsen mot Bolsonaro og sju av hans allierte i Brasils hovedstad Brasília i neste uke, skriver NTB.



Torkjell Leira reiser til Brasil, og skal være på plass i Brasília når dommen faller. Noe håp om å komme seg inn i rettssalen, har han imidlertid ikke.

– Det er 3.000 mennesker allerede som står i kø for å få plass i den salen, og det er bare plass til noen hundre der. Derfor har jeg ingen forhåpning om å komme inn. Jeg kommer til å stå utenfor, eller i folkemengden som jeg regner med vil være i nærheten.

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!