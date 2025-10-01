Tropisk syklon tar med seg årets første høststorm til Norge

Det er meldt høye bølger og mye vind på Vestlandet på fredag og lørdag. Jan Kåre Ness / NTB

– Det er en tropisk syklon som nå ligger utenfor østkysten av USA som heter Humberto. Den vil gå over Atlanterhavet nå de neste dagene, og den vil føre til uvær eller dårlig vær her til lands i helgen, sier meteorolog Aslaug Skålevik Valved til NTB.

– Farevarselet for vind vil dekke Rogaland og Hordaland, men det er mulig at farevarselet utvides, sier hun.

Der vil det blåse fra 30 til 38 meter per sekund, og det er mulighet for at vindkastene kan komme helt opp i 42 meter per sekund, sier hun.

– Sikre trampolinen

Annonse

Vind ser det ut til at det vil bli på Vestlandet, i Agder og i Telemark.

– Dette blir den skikkelige, første høststormen som vil komme, sier hun.

Valved oppfordrer folk til å vindsikre egen tomt.

– Trampoliner bør pakkes ned og sikres, utemøbler også, forklarer hun.

Annonse

Regn store i deler av landet

Det blir regn og dårlig vær over store deler av landet, deriblant på Vestlandet, Østlandet, Sørlandet og i Trøndelag.

– Det ligger an til å komme mest nedbør i Rogaland. Kanskje rundt 70–80 mm både lørdag og søndag, opplyser hun og sier at det er mulig det kommer farevarsel for nedbør her også.

– Det kan bli forsinkelser på veier, og man må være forberedt på en uværshelg, sier hun.

Annonse

Snø i fjellet

Det blir fare for snø i fjellet, og kombinert med mye vind er det ikke optimalt for kjøreforholdene.

– Jeg tror jeg ville unngått å ha utfartsdag på lørdagen, og fredag ettermiddag, sier hun.

– Men det beste rådet er egentlig at folk må følge godt med på værmeldingen og de farevarslene som vi sender, og ta en god vurdering, fortsetter hun.

Annonse

Søndagen er en bedre dag å reise på høstferie, ifølge meteorologen. Høstferien er da på hell i Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold, Agder, Nordland, Finnmark og Troms. Mens den starter til helgen i Vestfold, Telemark, Vestland, Rogaland, Møre og Romsdal, Innlandet og Trøndelag.

Høye sjø

Også båttrafikken kan påvirkes av ruskeværet. Det er meldt opp mot ni meter bølgehøyde utenfor kysten av Rogaland og Vestland.

– Det er noe vi kaller for signifikant bølgehøyde. Enkeltbølgene kan bli betydelig høyere enn det, sier hun.

Annonse

Småbåter bør ikke legge ut i dette været, og været kan muligens også påvirke større båter.

– Det kan fremdeles endre seg. Det er noen dager til dette her, det ligger langt unna ennå, avslutter hun.

Meteorologene vil følge med og vurderer fortløpende nye farevarsler framover.