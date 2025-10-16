Trondheim-byråd går av etter forhold til byrådslederen

– Slik denne saken har utviklet seg de siste par ukene, har det handlet om helt andre ting enn politikk. Derfor har jeg i samtale med påtroppende byrådsleder Kjetil Reinskou sagt at jeg ikke er en del av det nye byrådet, sier Bauck-Larssen til Adresseavisen.

Påtroppende byrådsleder Kjetil Reinskou bekrefter at Bauck-Larssen ikke blir med i sitt nye byråd.

Byrådsleder Kristian Dahlberg Hauge trakk seg forrige mandag på grunn av personlige forhold og hardt arbeidspress. Dagen etter sa han at den personlige grunnen var at det hadde oppstått en relasjon mellom ham og sosialbyråden.

Bauck-Larssen beskriver situasjonen som krevende og sier det har vært et umenneskelig press etter at relasjonen ble kjent.

Hun forteller at forholdet startet i slutten av september.

– Det har gradvis blitt tydelig for oss – og andre – at vår relasjon ikke lenger bare er av profesjonell karakter. Det ble tydelig for oss at det var en relasjon som ikke er forenlig med å sitte sammen i byråd.

Bauck-Larssen sier hun vil fortsette som bystyrerepresentant og planlegger å fortsette i politikken.