Trond Giske tilbake på Stortinget: – Vet ikke om noen er kritiske til meg

Trond Giske har stått i sentrum av mange stormer i Arbeiderpartiet. Nå er han tilbake på Stortinget. Foto: Lise Åserud / NTB

– Jeg tenker jeg skal stille der det er mest bruk for meg, sier Giske til NTB.

Tirsdag samlet de 53 representantene i Aps stortingsgruppe seg for første gang etter valget. I tiden som kommer, skal komiteer og roller fordeles.

– Vi skal levere inn hvilke oppgaver vi ønsker oss, men det er jo en kabal som skal gå opp, sier Giske.

Bygd seg opp

Selv har han erfaring som både utdanningsminister, kulturminister og næringsminister og har sittet i ulike komiteer i Stortinget.

For fire år siden tok han ikke gjenvalg til Stortinget etter de opprivende varslersakene i Arbeiderpartiet som startet i 2017. I 2018 trakk han seg som Ap-nestleder etter sterkt press, og i 2020 ble han vraket som en del av ledelsen i Trøndelag Ap.

De siste årene har han brukt til å bygge seg opp politisk igjen, ikke minst gjennom lokallaget Nidaros Sosialdemokratisk Forum i Trondheim.

I årets valg sto han på førsteplass på Aps stortingsliste i Sør-Trøndelag, også det etter en opprivende nominasjonsprosess.

– Hva nå, vil du være en urokråke eller en samlende skikkelse?

– Jeg vet ikke om noen politikere som er samlende. Det viktigste er at man klarer å lage brede løsninger, og det har jeg nok vist i mine ti år som statsråd og til sammen 24 år på Stortinget.

Trond Giske mingler med forsvarsminister Tore O. Sandvik og energiminister Terje Aasland under åpningen av Arbeiderpartiets landsstyremøte i Oslo tirsdag. Foto: Lise Åserud / NTB

Vanskelig manøvrering

– Hvordan har du blitt tatt imot av gruppa?

– Veldig godt. Jeg kjenner jo nesten alle fra før.

– Er det noen som er kritiske til at du kommer inn?

– Det vet jeg ikke.

En ting han imidlertid er klar over, er at det ikke blir enkelt å manøvrere i Stortinget framover.

– Dette er jo den vanskeligste parlamentariske situasjonen Arbeiderpartiet noensinne har hatt i regjering. Nå skal vi ha fire partier som må støtte oss på vår side. Det har vi aldri opplevd før.

– Det blir en tøff jobb å få sakene gjennom i Stortinget og klare å holde flertallet samlet, sier Giske.

– Det er mange nye i stortingsgruppa, og mye som skal læres, som å skrive merknader og jobbe i Stortinget. Så det er nok viktig at vi som har sittet der før, tar et stort ansvar for å få disse flertallene gjennom.