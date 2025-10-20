Trond Giske: – Når vi ga så klare løfter i valgkampen må vi innfri

Trond Giske sier at Arbeiderpartiet må innfri løftene de ga i valgkampen. Og at det må ryddes opp i budsjettet.

Trond Giske (Ap) mener det må ordnes opp i stridighetene rundt budsjettet.

Innenriks

NTB NTB
Publisert
Lesetid: < 1 min

– Det er krevende å få sammen et budsjett, men når vi ga så klare løfter i valgkampen, så må vi innfri dem i budsjettet, sier tidligere Ap-nestleder og nåværende stortingsrepresentant Trond Giske til TV 2.

Senterpartiet er rasende etter at Arbeiderpartiet fjernet både gratis ferje og sletting av studiegjeld i distriktene i statsbudsjettet. Begge deler var viktige Senterparti-seire, som nå er reversert i budsjettforslaget Ap-regjeringen la fram forrige uke.

Arbeiderpartiet sa selv i valgkampen at gratis ferje skulle fortsette, og skremte med at høyresiden ville fjerne ordningen med sletting av studiegjeld.

Giske er tydelig på at det må «ordnes opp».

– Hvem som ordner opp sammen med Senterpartiet er mindre viktig, enn at det blir ordnet opp, sier Giske.

valgløfter innenriks nyheter scroll senterpartiet statsbudsjett trond giske arbeiderpartiet
Powered by Labrador CMS