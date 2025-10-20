Trond Giske: – Når vi ga så klare løfter i valgkampen må vi innfri

Trond Giske (Ap) mener det må ordnes opp i stridighetene rundt budsjettet. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det er krevende å få sammen et budsjett, men når vi ga så klare løfter i valgkampen, så må vi innfri dem i budsjettet, sier tidligere Ap-nestleder og nåværende stortingsrepresentant Trond Giske til TV 2.

Senterpartiet er rasende etter at Arbeiderpartiet fjernet både gratis ferje og sletting av studiegjeld i distriktene i statsbudsjettet. Begge deler var viktige Senterparti-seire, som nå er reversert i budsjettforslaget Ap-regjeringen la fram forrige uke.

Arbeiderpartiet sa selv i valgkampen at gratis ferje skulle fortsette, og skremte med at høyresiden ville fjerne ordningen med sletting av studiegjeld.

Giske er tydelig på at det må «ordnes opp».

– Hvem som ordner opp sammen med Senterpartiet er mindre viktig, enn at det blir ordnet opp, sier Giske.