Tre unge kvinner døde i Hamar-brann og én fortsatt savnet: – Dypt tragisk

Tre unge kvinner er funnet døde etter brannen, mens en fjerde kvinne fortsatt er savnet. De pårørende er varslet. Geir Olsen / NTB

Politiet fikk første melding om brannen like etter klokken 5 mandag morgen. Det var privatpersoner i området som varslet politiet om brannen, som rammet en enebolig i Hamar sentrum.

– Dette er en dypt tragisk sak som berører mange, sier politiinspektør Liv Hilde Nytrøen i Innlandet politidistrikt til NTB.

Det ble innledningsvis meldt at to personer var savnet, før dette ble utvidet til fire.

Mandag formiddag ble det bekreftet at tre unge kvinner på 18 og 19 år var funnet døde den overtente eneboligen. En fjerde jevnaldrende kvinne er fremdeles savnet.

Alle fire er hjemmehørende i Hamar og Ringsaker.

Slokkingen pågår

– Vi rykket ut og møtte en utviklet brann. Det ble tidlig klart at det var to savnede, og etter hvert fire. Det ble startet slokkingsarbeid og søk etter de savnede. Tre av dem ble funnet, dessverre omkommet, sier innsatsleder Stig Cato Larsen i Innlandet politidistrikt til NTB.

De omkomne er sendt til Hamar sykehus for å identifiseres. Brannmannskaper jobbet mandag formiddag fremdeles med å slokke brannen.

– Brannen er under kontroll, men det er fremdeles noe varme som det jobbes med. Og det jobbes med søk etter den fjerde personen, sier Larsen.

Skal finne brannårsak

Politiet har ingen opplysninger om at det var flere enn de fire i boligen da brannen startet, opplyser politiinspektør Nytrøen, og det letes derfor ikke etter flere enn den fjerde savnede.

– Vi har kontaktet Kripos, som er naturlig i en slik situasjon. Det vil komme krimteknisk bistand som skal undersøke branntomten for å forsøke å finne brannårsaken, forklarer hun videre.

Hun sier det ofte kan ta tid å få svar på analyser, og at det ikke forventes svar i løpet av dagen.

– Politiets hovedfokus nå er at ta vare på de pårørende og ha tett dialog med kriseteamet.

Høye smell

Hamar Arbeiderblad har bilder som viser en svær røyksøyle som steg opp fra Hamar sentrum mandag morgen. Et nabohus fikk noe skader av varmen og røyken.

– Det er en krevende innsats. Det er en stor brann, det er tettbygd strøk, sa operasjonsleder Haagen Løvseth til NRK tidligere mandag morgen.

En nabo forteller at hun våknet av to høye smell, skriver VG.

– Jeg er rystet. Dette var voldsomt å våkne til, sier en annen nabo til avisen.

Krisestab

Hamar kommune har satt krisestab.

– Våre tanker går først og fremst til de pårørende i den situasjonen vi er i nå. Den vonde nyheten preger oss alle sammen, sier ordfører Vigdis Stensby (By- og bygdelista) til NTB.

– Kriseteamet sitter sammen og vil ha løpende arbeid utover hele dagen. De er i tett dialog med politi og brannvesen for å understøtte deres behov, sier hun.

Kommunen har også opprettet et pårørendesenter der psykisk helseteam er satt inn.

– Tragisk

Også ordføreren i Ringsaker, Kai Ove Berg (H), reagerer med sorg.

– Dette var en tragisk beskjed å få. Våre tanker går til de pårørende og andre berørte, sier han til NTB.

Kommunen er i dialog med Hamar kommune om hvordan de sammen kan ivareta de berørte på best mulig måte, opplyser Berg.

Avlyser undervisning

Universitetet i Innlandet avlyser undervisning ved studiestedet på Hamar på grunn av røyken fra boligbrannen i sentrum. De ansatte ble bedt om å jobbe fra hjemmekontor, heter det i en pressemelding fra universitetet.

– Universitetets bygninger er ikke direkte berørt av brannen, men har røyk i lokalene. Studenter blir holdt informert gjennom læringsplattformen Canvas, heter det.

Ansatte får informasjon gjennom universitetets intranett og epost.