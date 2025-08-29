Tre personer dømt etter Drøbak-bombe

Skader på en dør etter en eksplosjonen i Drøbak. Nå er to menn dømt til over fem års fengsel. Politiet / NTB

I tillegg er en kvinne i 30-årene dømt til 120 dagers fengsel for medvirkning, skriver TV 2. Hun har hele veien nektet straffskyld

Seks personer var i boligen da bomben gikk av. Retten mener eksplosjonen var rettet mot en av beboerne og knyttet til et ransforsøk ved et narkotikadepot i Oslo tidligere samme høst, ifølge dommen.

Det ble store skader på eiendommen, men ingen personer ble skadet.

De to mennene i 20-årene har innrømmet at de sto bak bomben, men nektet i retten for at eksplosjonen lett kunne medført tap av menneskeliv. Det fikk de ikke støtte for av retten.

– Retten legger til grunn at bomben medførte en høy risiko for død for personer som oppholdt seg i umiddelbar nærhet til bomben på utsiden av huset, heter det i dommen.

Det er ikke den ene mannens forsvarer enig i.

– Ankes. Den ankes fordi den er feil, skriver forsvarer Arve Ringsbye til Amta.

Dommen falt torsdag i Follo og Nordre Østfold tingrett. De to er også dømt for grove trusler og grovt skadeverk.

– Jeg er på vei til klienten min nå. Vi skal gå gjennom dommen sammen og vil avklare da hvordan han forholder seg til den, sier advokat Sara Ler Christensen som forsvarer en av mennene til avisen.