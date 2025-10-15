Tre mistenkte etter knivstikking på Stovner – politiet har kontroll på to

Oslo-politiet etterforsker vold mot en 14-åring på Stovner onsdag ettermiddag som drapsforsøk. Foto: Annika Byrde / NTB

– Vi har tre navngitte som er mistenkt for forholdet, hvorav en av disse har vi kontroll på, sier politiets innsatsleder Thomas Broberg til NTB.

Kort tid etter opplyser krimvaktleder Thomas Pedersen Enger i Oslo-politiet at de har kontroll på to av de tre, og at de blir brakt inn til avhør.

Gutten er ikke livstruende, men alvorlig skadet. Broberg sier de mistenkte er ukjente for politiet. Han sier de er interessert i å komme i kontakt med flere personer enn de tre som er mistenkt, til vitneavhør.

– Det er nok noen vi er interessert i å komme i kontakt med senere.

Annonse

Mange vitner

Broberg sier videre at det er alvorlighetsgraden i opplysningene de har fått til nå, som gjør at saken etterforskes som et drapsforsøk. Det var mange vitner utenfor boligblokka der drapsforsøket skjedde rundt klokken 15.30, som politiet har avhørt i timene som fulgte.

Utover kvelden vil politiet fortsette med krimtekniske undersøkelser på det som skal være to forskjellige åsteder.

– Vi føler vi har kontroll i området nå, og det skal ikke være fare for andre personer.

Annonse

Viktig inngripen

Boberg berømmer innsatsen til publikum på stedet, som grep inn.

– De gjør en inngripen slik at dette ble mindre alvorlig enn det som var potensialet her.

Vitner på stedet sier til Avisa Oslo at de så to gutter komme løpende etter hverandre ned mot en blokk, og at de deretter begynte å slåss. Deretter trakk den ene fram en kniv og stakk den andre, forteller et vitne.

Annonse

Ifølge operasjonslederen var det tidlig klart at skadene ikke ble betegnet som alvorlige.