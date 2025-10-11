Tre menn tiltalt for å ha svindlet eldre for flere hundre tusen kroner

De tre mennene er alle i 30-årene. Svindelen skjedde i september i fjor, ifølge tiltalen.

En av de tiltalte ringte et eldre ektepar og utga seg for å være en fra politiet eller bankansatte som skulle hjelpe dem med et problem i nettbanken.

Den yngste av de tiltalte møtte deretter opp på adressen til ekteparet, hvor han lurte dem til å gi fra seg bankkortene sine, ifølge tiltalen. Til sammen skal de ha svindlet til seg 208.000 kroner.

Senere samme dag gjorde de samme type svindel på en eldre dame som bodde på Stovner i Oslo. Der fikk de svindlet til seg nær 50.000 kroner, ifølge tiltalen.

Saken skal opp i Oslo tingrett mandag, og det er satt av to rettsdager.