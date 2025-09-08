Torshov-drapet: Mann i 40-årene erkjenner å ha avfyrt skudd

Politiet på Torshov i Oslo etter at en mann ble drept lørdag kveld. En mann i 40-årene erkjenner å ha skutt ham. Thomas Fure / NTB

– Behovet for fengsling har endret seg, og da vi ikke lenger anser at det er bevisforspillelsesfare, blir to av de siktede løslatt mandag, sier politiadvokat Kari Kirkhorn i Oslo politidistrikt til Avisa Oslo.

Siktelsene opprettholdes, opplyser politiet i en pressemelding.

Ingen flere er pågrepet, men politiet utelukker ikke nye pågripelser.

– Politiet er fortsatt i en innledende etterforskningsfase. Det er for tidlig å gi detaljer om hendelsesforløp og motiv, opplyser Kirkhorn i pressemeldingen.

Politiet har beslaglagt et skytevåpen som de mener kan knyttes til hendelsen.

Mener det var selvforsvar

Mannen har samtykket til fire ukers varetekt, to av dem i isolasjon. Fengslingen blir behandlet som kontorforretning, opplyser hans forsvarer Vidar Lind Iversen til NTB.

Mannen har erkjent å ha avfyrt skuddene, men har foreløpig ikke tatt stilling til hvorvidt han erkjenner straffskyld.

– Det er en åpenbar selvforsvarssituasjon. Vi må vurdere om vi mener det er nødverge, og så skal vi grundig vurdere hvordan vi tar stilling til straffskyld på et senere tidspunkt, sier Iversen.

Til sammen tre menn og en kvinne er siktet for drap eller medvirkning. Én av mennene er allerede løslatt, mens en 50 år gammel mann og en 54 år gammel kvinne løslates.

Nabo meldte om skudd

Det var klokken 19.57 lørdag at politiet fikk melding om en alvorlig voldshendelse i en kommunal leilighet på Torshov. En nabo meldte fra til politiet om at de hadde hørt skudd.

En mann i 30-årene ble erklært død på stedet.

Politiet satte deretter i gang et omfattende søk etter mulige gjerningspersoner. Flere ble sett løpende fra åstedet rett etter hendelsen.

Ifølge politiet er drapet knyttet til et rusmiljø.