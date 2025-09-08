Torshov-drapet: Mann erkjenner å ha skutt – fengsles i fire uker

Politiet på Torshov i Oslo etter at en mann ble drept lørdag kveld. En mann i 40-årene erkjenner å ha skutt ham. Thomas Fure / NTB

Mannen skal holdes i full isolasjon og har medieforbud i to uker, samt brev- og besøksforbud i hele fengslingsperioden, melder TV 2.

Den 43 år gamle mannen samtykket til fengsling. Oslo tingrett mener det er skjellig grunn til mistanke og fare for bevisforspillelse, og mannen ilegges strenge restriksjoner.

Han er siktet for drapet på mannen i 30-årene som ble funnet skutt på Torshov i Oslo lørdag. Politiet ba om varetekt for 43-åringen, mens to andre er løslatt.

Fortsatt siktet

– Behovet for fengsling har endret seg, og da vi ikke lenger anser at det er bevisforspillelsesfare, blir to av de siktede løslatt mandag, sa politiadvokat Kari Kirkhorn i Oslo politidistrikt til Avisa Oslo tidligere mandag.

Siktelsene opprettholdes, opplyser politiet i en pressemelding.

– Vi har fått gode forklaringer og tar dem med oss i den videre etterforskningen, sier politiadvokaten til NTB.

Ingen flere er pågrepet, men politiet utelukker ikke nye pågripelser. Kirkhorn sier at det er sjelden man kan utelukke flere pågripelser såpass tidlig i etterforskningen.

Og fordi det er tidlig i etterforskningen vil ikke politiet gi detaljer om hendelsesforløp og motiv, opplyser Kirkhorn i pressemeldingen.

Politiet har beslaglagt et skytevåpen som de mener kan knyttes til hendelsen.

Mener det var selvforsvar

Mannen har erkjent å ha avfyrt skuddene, men har foreløpig ikke tatt stilling til hvorvidt han erkjenner straffskyld.

– Det er en åpenbar selvforsvarssituasjon. Vi må vurdere om vi mener det er nødverge, og så skal vi grundig vurdere hvordan vi tar stilling til straffskyld på et senere tidspunkt, sier mannens forsvarer Vidar Lind Iversen til NTB.

Politiadvokat Kirkhorn vil ikke si noe ytterligere om mannens forklaring utover at det tas med i etterforskningen sammen med andre bevis.

– Vi etterforsker saken som et drap, men så vil grad av konflikt klargjøre hva som har skjedd, sier hun.

Til sammen er tre menn og en kvinne siktet for drap eller medvirkning. Én av mennene er allerede løslatt, mens en 50 år gammel mann og en 54 år gammel kvinne løslates mandag.

Nabo meldte om skudd

Det var klokken 19.57 lørdag at politiet fikk melding om en alvorlig voldshendelse i en kommunal leilighet på Torshov. En nabo meldte fra til politiet om at de hadde hørt skudd.

En mann i 30-årene ble erklært død på stedet.

Politiet satte deretter i gang et omfattende søk etter mulige gjerningspersoner. Flere ble sett løpende fra åstedet rett etter hendelsen.

Ifølge politiet er drapet knyttet til et rusmiljø.