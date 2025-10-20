Tidligere sjef i Bane Nor Thor Gjermund Eriksen mener en endring i styring fra staten ville gjort at de hadde fått til mer i offentlig sektor. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Vi kunne fått til så veldig mye mer for ressursene vi har innen jernbanen, med tydeligere styring, realistiske mål og bedre samsvar mellom ansvar og myndighet til å utføre oppgavene, sier Eriksen til VG.

Statens eierstyring av Bane Nor er kompleks, utydelig og tilfeldig, sier Eriksen. Han gikk av som administrerende direktør for Bane Nor i februar i år, og har tidligere også ledet NRK og Norsk Tipping.

– Jeg tror at veldig mange ledere opplever at det ikke er samsvar mellom ansvaret de har og forutsetningene for å påvirke områdene de har ansvar for, sier Eriksen.

VG har bedt Samferdselsdepartementet om en kommentar, men har ikke fått svar.

– I lys av situasjonen i norsk jernbane er det helt naturlig å ha en tett oppfølging av Bane Nor for å sikre at fellesskapets penger blir brukt riktig. Jeg har gjort flere grep for å rydde i rolle- og ansvarsdeling og gjort styringen tydeligere, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygaard (Ap) da Eriksen gikk fra Bane Nor tidligere i år.

Nesten to av tre toppledere i offentlig eide virksomheter sier i en undersøkelse utført av Arbeidsgiverforeningen Spekter, at de mener politiske myndigheters detaljstyring begrenser deres handlingsrom.