To skutt og drept i Sverige – bilder av ofrene spres i sosiale medier

To personer er skutt og drept i en bil i Kallhäll i Järfälla. Politiet har store ressurser på stedet. Caisa Rasmussen/TT / NTB

Politiet i den svenske hovedstaden er foreløpig svært tilbakeholdne med detaljer om saken.

– Vi fikk melding klokken 0.20 om at det var løsnet skudd, og vi kunne raskt bekreft at det hadde skjedd en alvorlig forbrytelse, forteller pressekontakt Rebecca Landberg.

Begge de to mennene i bilen var skutt og drept, og øyenvitner så en person løpe fra stedet.

– Han virket svært rolig, forteller et øyenvitne til TT.

Filmet ofrene

Ofrenes identitet er ikke kjent, men ifølge svenske medier skal det være snakk om to menn i 20-25-årsalderen. Begge skal ha blitt truffet av flere skudd.

Et øyenvitner forteller at det ble hørt seks-sju skudd, og at en ung person deretter filmet inn i bilen. Kort tid etter ble bilder av de to ofrene spredt på Instagram, skriver Aftonbladet.

Pågrepet

Mandag morgen opplyste politiet at en person var pågrepet, men bakgrunnen for pågripelsen er ikke kjent.

– Vedkommende blir avhørt. Neste steg er at en statsadvokat vurderer om personen skal løslates eller varetektsfengsles, sier Susanna Rinaldo ved politiets regionale ledelsessenter til Expressen.

Rett før politiet fikk melding om dobbeltdrapet, ble flere biler påtent i Grimsta vest i Stockholm. Det kan ha vært et forsøk på å avlede politiet fra Kallhäll, sier kilder til Aftonbladet.

Kriminelle gjenger

En av teoriene politiet jobber etter, er at drapene kan knyttes til en intern konflikt i den kriminelle banden som er kjent som Zorbanettverket.

Banden skal nylig ha blitt splittet i to, og den siste tiden har det vært en rekke hendelser som kan knyttes til denne konflikten.

En av mennene som ble drept i Kallhäll, skal ifølge Aftonbladets kilder tilhøre den ene delen av nettverket. Den andre skal ha tilknytning til en annen kriminell gruppe i Stockholmsområdet.

Tettstedet Kallhäll ligger i Järfälla kommune, rundt 20 kilometer nordvest for Stockholm sentrum.