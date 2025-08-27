To personer til sykehus etter knivstikking på Hovseter i Oslo – én alvorlig skadet

Nødetatene er på stedet hvor noen skal være knivstukket på Hovseter i Oslo. Én person har alvorlige skader. Foto: Heiko Junge / NTB

En person fremstår alvorlig skadet med stikkskade i mageregionen, ifølge politiet.

De to mistenkte ble tatt hånd om av politiet og ble kjørt til henholdsvis legevakten og politihuset, sier innsatsleder på stedet, Kristian Digranes.

Politiet rykket ut med betydelige ressurser til stedet. Den første meldingen til politiet gikk ut på at to personer skulle være knivstukket.

– Da vi kom fram, fikk vi ganske raskt kontroll på fire personer, sier han.

For politiet framsto det da ikke klart hvem som hadde gjort hva. Skadegraden var også uklar.

Relasjonen mellom de fire involverte vil ikke innsatslederen gå i detaljer på foreløpig.

– Det er veldig mye som tilsier at det er en viss form for relasjon, og at det er noe som er internt, sier han.

Leilighetskomplekset ved åstedet er gjennomsøkt.

– Vi sitter på et godt bilde som gjør at personer i området og i leilighetskomplekset ikke har noen grunn til å bekymre seg, sier Digranes.

Politiet jobber med å klargjøre hendelsesforløpet. Det jobbes fortsatt med avhør av vitner, og politiet ser på om det er mulig å få noe ut av videoovervåking i området.