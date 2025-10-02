To personer drept ved Manchester-synagoge mens menighet var samlet til høytid

Kong Charles sier han er sjokkert over angrepet, og statsminister Keir Starmer har avbrutt toppmøtet København og sørget for å forsterke vaktholdet ved alle landet synagoger.

Angrepet skjedde mens mange jøder var samlet i synagogen i forbindelse med jom kippur, en av de viktigste høytidene i jødedommen.

I tillegg til at to ofre er døde, er tilstanden alvorlig for tre av de sårede, opplyser politiet i Greater Manchester.

Mistanke om bombe

Annonse

En bombegruppe ble også sendt til stedet, tilsynelatende for å undersøke om gjerningspersonen hadde eksplosiver festet til kroppen.

Ifølge øyenvitner kjørte gjerningspersonen en bil inn blant en gruppe mennesker, hvorpå han knivstakk en mann.

Nødetatene var raskt på plass ved Heaton Park-synagogen i Manchester etter at det kom melding om et knivangrep. Foto: Peter Byrne/PA/AP/NTB

Det antas at den antatte gjerningspersonen er død etter at han ble skutt av politiet, men politiet har foreløpig ikke bekreftet dette.

Sjokkert konge

Annonse

Kong Charles reagerer sterkt. I en uttalelse heter det at han og dronning Camilla er «dypt sjokkert og i sorg» etter å ha hørt om angrepet i Manchester.

– Spesielt på en slik viktig dag for det jødiske samfunnet, sier han.

– Våre tanker og bønner går til alle som er rammet av dette grusomme angrepet, og vi setter stor pris på nødetatenes raske inngripen, skriver han videre.

Politiet kan de ikke bekrefte tilstanden til personen som de skjøt, fordi han har på seg «mistenkelige gjenstander», ifølge BBC.

Annonse

Starmer dro hjem

Starmer forlot torsdag det europeiske toppmøtet i København og reiste hjem.

– Jeg er forferdet over angrepet mot synagogen i Manchester, sier han og føyer til at det gjør det enda verre at det skjedde på jom kippur.

Heaton Park-synagogen ligger i Crumpsall-distriktet nord i Manchester. Torsdag ga Starmer ordre om forsterket vakthold ved alle landets synagoger.

Annonse

Den israelske ambassaden i London fordømmer angrepet og kaller det avskyelig og dypt urovekkende.

Rett utenfor gjerde

En video som er delt i sosiale medier og verifisert av Reuters, viser at politiet skyter en mann som befinner seg like utenfor synagogens gjerde. På videoen ligger også en mann i en blodpøl på bakken. Vedkommende ser ut til å ha på seg det tradisjonelle jødiske hodeplagget kipa.

Et stillbilde viser en skallet mann med skjegg og mørke klær på det samme stedet. Han har hvite gjenstander festet rundt livet. Mannen ser ut til å være den samme som ble skutt av politiet.