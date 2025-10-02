To personer drept ved Manchester-synagoge

Storbritannia er i sjokk etter angrepet ved en synagoge i en forstad til Manchester. To medlemmer av det jødiske trossamfunnet ble drept av en mann som politiet trodde var utstyrt med en bombevest.

Tungt væpnet politi kom raskt til synagogen i Manchester etter angrepet torsdag formiddag, der to personer ble drept. Foto: Peter Byrne/AP/NTB

Angrepet skjedde under feiringen av jom kippur, jødenes forsoningsdag og en av de viktigste i den jødiske kalenderen. Politiet i Manchester bruker betegnelsen terrorhandling og har en formening om gjerningsmannens identitet.

Ukjent bakgrunn

Disse opplysninger er ennå ikke offentliggjort, og ugjerningen er foreløpig ikke satt inn i en politisk sammenheng som omfatter krigen på Gaza og Trump-administrasjonens fredsplan. Politiet har ikke sagt noe om mannens bakgrunn og motivasjon.

Hendelsen ble filmet av mange som befant seg utenfor synagogen, og av beboere i området. Selve hendelsesforløpet synes klarlagt er godt dokumentert. Fire personer er blitt kjørt til sykehus, til dels med kritiske skader.

Nødetatene var raskt på plass ved Heaton Park-synagogen i Manchester etter at det kom melding om et knivangrep. Foto: Peter Byrne/PA/AP/NTB

Mannen ble først skutt og såret av politiet idet han var i ferd med å knuse et vindu og trenge seg inn i synagogen. Han sank sammen på fortauet, men forsøkte å komme seg opp igjen. Han fikk nye varselrop fra politiet og ble til slutt drept av nye skudd. Det er stadig uklart om mannen hadde eksplosiver på seg.

Sjokkert konge

Kong Charles sier han er sjokkert over angrepet. I en uttalelse heter det at kongen og dronning Camilla er i sorg etter å ha hørt om angrepet i Manchester.

– Spesielt på en slik viktig dag for det jødiske samfunnet, sier kong Charles.

– Våre tanker og bønner går til alle som er rammet av dette grusomme angrepet, og vi setter stor pris på nødetatenes raske inngripen, skriver han videre.

Starmer dro hjem

Statsminister Keir Starmer avbrøt det europeiske toppmøtet han deltok på i København og reiste hjem.

– Jeg er forferdet over angrepet mot synagogen i Manchester, sier han og føyer til at det gjør det enda verre at det skjedde på jom kippur.

Heaton Park-synagogen ligger i Crumpsall-distriktet nord i Manchester. Kort tid etter angrepet ga Starmer ordre om forsterket vakthold ved alle landets synagoger.

Den israelske ambassaden i London fordømmer angrepet og kaller det avskyelig og dypt urovekkende.