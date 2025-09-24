To nye pågrepet etter Pilestredet-eksplosjonen

De er siktet for medvirkning til grov ulovlig befatning med eksplosiver, opplyser politiet i en pressemelding. De nye pågripelsene skjedde onsdag ettermiddag og kveld.

En håndgranat eksploderte på Pilestredet tirsdag kveld, og det ble også funnet en annen håndgranat som ikke var detonert. Politiet gjorde senere en kontrollert sprenging av denne. Ingen personer ble skadet i hendelsen.

– Det har vært veldig stor aktivitet i denne saken gjennom natta og med et stort påtrykk på dagen, og dette har ført til de to pågripelsene, sier politiinspektør Grete Lien Metlid til NTB.

Hun vil ikke gå inn på tid og sted for pågripelsene og sier politiet ikke utelukker ytterligere pågripelser.

Annonse

Ikke avhørt

Det er ikke gjort avhør av de to 13-åringene som er blitt innbrakt i saken. Politiet vil prøve å få gjennomført nye avhør torsdag. Også en tredje mindreårig person er innbrakt.

Politiet tror at de mindreårige guttene kan ha tatt på seg et voldsoppdrag for andre og har som hovedhypotese at det dreier seg som en konflikt mellom kriminelle miljøer.

– Vi har mer informasjon som vi ikke har gått ut med. Det er informasjon og opplysninger om konflikt som vi har vært kjent med før hendelsen i Pilestredet, sier Metlid.

Annonse

– Vi holder selvfølgelig også flere muligheter oppe, men hypotesen om at det dreier seg om en konflikt som er kjent for politiet, har blitt forsterket gjennom både natta og ytterligere gjennom etterforskning nå i dag og utover kvelden, sier hun videre.

Vil ikke svare om Foxtrot-koblinger

Flere medier erfarte torsdag at politiet undersøker om saken kan kobles til det svenske Foxtrot-nettverket.

– Vi ønsker ikke å gå noe mer inn på det enn det jeg har sagt. Vi har opplysninger om denne konflikten, og mer enn det vil vi ikke si nå, sier Metlid.

Annonse

– Det er kjente kriminelle aktører, og det er informasjon og kjennskap vi har hatt til dette i forkant av det som skjedde i Pilestredet, sier hun videre.

Metlid ønsker ikke si om den kjente konflikten strekker seg ut av landet.