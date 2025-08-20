To navn gjør Ola Svenneby ekstra skjerpet til politisk duell
– Hun er god til å få motstanderen til å føle seg dum, sier Ola Svenneby om en av sine skarpeste politiske rivaler. Unge Høyre-lederen snakker også om sin politiske oppvåkning, når han sist endret mening og hvem som er morsomst på fest.
Ola Svennebys politiske engasjement ble vekket på ungdomsskolen.
Foto: Lars Tynning
Innenriks
Når var din politiske oppvåkning?
– Da jeg gikk på
ungdomsskolen. Hadde en samfunnsengasjert lærer som vekket engasjementet i oss. Det var gjerne skolepolitikk som ble diskutert, men også den gangen var konflikten i Midtøsten noe folk engasjerte seg veldig i, på begge sider.