To navn gjør Ola Svenneby ekstra skjerpet til politisk duell

– Hun er god til å få motstanderen til å føle seg dum, sier Ola Svenneby om en av sine skarpeste politiske rivaler. Unge Høyre-lederen snakker også om sin politiske oppvåkning, når han sist endret mening og hvem som er morsomst på fest. 

Ola Svenneby har endret syn på hva EU bør være.
Ola Svennebys politiske engasjement ble vekket på ungdomsskolen.

Når var din politiske oppvåkning?

– Da jeg gikk på ungdomsskolen. Hadde en samfunnsengasjert lærer som vekket engasjementet i oss. Det var gjerne skolepolitikk som ble diskutert, men også den gangen var konflikten i Midtøsten noe folk engasjerte seg veldig i, på begge sider.

