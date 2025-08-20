Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Når var din politiske oppvåkning?

– Da jeg gikk på ungdomsskolen. Hadde en samfunnsengasjert lærer som vekket engasjementet i oss. Det var gjerne skolepolitikk som ble diskutert, men også den gangen var konflikten i Midtøsten noe folk engasjerte seg veldig i, på begge sider.