To drept og seks såret i angrep mot katolsk sogn i Gaza

Den eneste katolske kirken i Gaza ble torsdag rammet av et angrep. Flere personer er såret, inkludert sognepresten, opplyser patriarkatet i Jerusalem.

– Den hellige familie kirke i Gaza ble rammet av et angrep i morges. Det er flere sårede på stedet, inkludert sognepresten, pater Gabriel Romanelli, sier patriarkatet, som er en del av Den katolske kirken, i en uttalelse. Romanelli fikk lettere skader i beina, ifølge det italienske nyhetsbyrået Ansa.

Det palestinske nyhetsbyrået Wafa melder at to kvinner er drept og ytterligere sju personer såret. Det er ikke klart om de drepte tilhørte den katolske menigheten.

Wafas opplysninger samsvarer med en melding fra Ansa tidligere på dagen om at to var drept, men patriarkatet sier det ikke er bekreftet om noen har mistet livet.

De sier kirkebygget er påført skader, noe som også kommer fram fra bilder i sosiale medier, som viser et kors som står oppreist blant det som fremstår som ruiner av kirken.

Når nyhetsbyrået AFP tar kontakt, sier det israelske militæret (IDF) at de ser på saken.

Fordømmes

Italias statsminister Giorgia Meloni fordømmer angrepet.

– Israelske angrep har rammet Den hellige familie kirke. Israels angrep mot sivilbefolkningen de siste månedene er uakseptable, ser hun på X.

– Ingen militæraksjoner kan rettferdiggjøre en slik atferd.

Også hennes utenriksminister Antonio Tajani fordømmer det han omtaler som «En alvorlig handling mot et kristent gudshus».

– Jeg sender men dyptfølte kondolanser til pater Romanelli, som ble såret.

Monsignor Pascal Gollnisch, som leder den katolske veldedige organisasjonen l'Ouevre d'Orient, sier fordømmer angrepet og sier det er «fullstendig uakseptabelt».

– Dette er et gudshus, Det er en katolsk kirke som var kjent for sin fredelige innstilling, for å skape fred. Dette var ikke et strategisk mål, det var ingen jihadister i kirken. Det var familier, sivile, sier han.

Søkte tilflukt i kirken

Rundt 1000 av Gazas rundt to millioner innbyggere er kristne. De fleste er ortodokse, men ifølge patriarkatet i Jerusalem, er det rundt 135 katolikker i det krigsherjede palestinske territoriet.

Siden krigsutbruddet i oktober 2023 har det lille katolske samfunnet søkt tilflukt i kirken i Gaza by. Også enkelte ortodokse kristne har søkt trygghet der.

Pave Frans, som døde i april, ba gjentatte ganger om en slutt på krigen. Han fordømte de forferdelige humanitære forholdene på Gazastripen.

Sogneprest Romanelli holdt paven hyppig oppdatert om krigens utvikling, og i våres fortalte menigheten at de hadde tett kontakt med den katolske kirkens overhode gjennom hele krigen.

Paven ringte nesten daglig

I forbindelse med pave Frans' bortgang sa beredskapsleder George Antone i Den hellige familie – den eneste katolske kirken på Gazastripen – at kirkelederen hadde ringt nesten hver kveld siden oktober 2023.

– Hjertene våre er knust på grunn av pave Frans' død, men vi vet at han etterlater seg en kirke som bryr seg om oss og som kjenner oss ved navn – hver eneste en av oss, sa Antone til nyhetsbyrået Reuters.

Antone sier at paven snakket med alle i rommet, ikke bare presten.

– Han pleide å fortelle hver og en av oss: Jeg er med deg, ikke være redd.

– Han ga oss håp med sine budskap og bønner, sa 49 år gamle Elias Al-Zayegh til AFP om videosamtalene med paven.