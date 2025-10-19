To bevisstløse personer hentet ut fra leilighet som brant i Oslo

– Brannvesenet har hentet ut to bevisstløse personer fra leiligheten hvor det brenner, opplyste operasjonsleder Bjarne Pedersen i Oslo-politiet i politiloggen litt før klokka 17.

Politiet meldte om brannen i Bjølsengata klokka 16.42. Under en halvtime senere var brannen meldt slukket.

Det er ikke kjent hvor alvorlig skadet de to personene som ble hentet ut av leiligheten, er.