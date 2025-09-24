To barn mistenkt for eksplosjon: – Det er en utvikling vi har vært bekymret for
Politiet tror barna kan ha utført et voldsoppdrag. Det er en utvikling som ligner Sverige mer enn Norge.
Politimester Ida Melbo Øystese og politiinspektør Grete Lien Metlid orienterer om eksplosjonen på Pilestredet på politihuset Grønland.
Foto: Fredrik Varfjell / NTB
Innenriks
– Vi kjenner til voldsoppdrag av barn fra Sverige, men ikke fra Norge, sier kriminologiprofessor Sveinung Sandberg til Dagsavisen.
Politiet tror at de to guttene som er mistenkt for å stå bak eksplosjonen i Oslo sentrum tirsdag kveld, kan ha påtatt seg et voldsoppdrag for andre. Det sa politimester Ida Melbo Øystese på en pressekonferanse.
– Så langt setter vi hendelsen i sammenheng med en konflikt knyttet til kriminelle, sier politimester Øystese.