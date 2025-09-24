To barn mistenkt for eksplosjon: – Det er en utvikling vi har vært bekymret for 

Politimester Ida Melbo Øystese og politiinspektør Grete Lien Metlid orienterer om eksplosjonen på Pilestredet på politihuset Grønland. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Vi kjenner til voldsoppdrag av barn fra Sverige, men ikke fra Norge, sier kriminologiprofessor Sveinung Sandberg til Dagsavisen.

Politiet tror at de to guttene som er mistenkt for å stå bak eksplosjonen i Oslo sentrum tirsdag kveld, kan ha påtatt seg et voldsoppdrag for andre. Det sa politimester Ida Melbo Øystese på en pressekonferanse.

– Så langt setter vi hendelsen i sammenheng med en konflikt knyttet til kriminelle, sier politimester Øystese.