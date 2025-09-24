To barn mistenkt for eksplosjon: – Det er en utvikling vi har vært bekymret for 

Politiet tror barna kan ha utført et voldsoppdrag. Det er en utvikling som ligner Sverige mer enn Norge.

Politimester Ida Melbo Øystese og politiinspektør Grete Lien Metlid orienterer om eksplosjonen på Pilestredet på politihuset Grønland.

Innenriks

Journalistpraktikant i Dagsavisen
Publisert Sist oppdatert

– Vi kjenner til voldsoppdrag av barn fra Sverige, men ikke fra Norge, sier kriminologiprofessor Sveinung Sandberg til Dagsavisen.

Politiet tror at de to guttene som er mistenkt for å stå bak eksplosjonen i Oslo sentrum tirsdag kveld, kan ha påtatt seg et voldsoppdrag for andre. Det sa politimester Ida Melbo Øystese på en pressekonferanse.

– Så langt setter vi hendelsen i sammenheng med en konflikt knyttet til kriminelle, sier politimester Øystese. 

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

vold nyheter norge voldsoppdrag mindreårige kriminalitet eksplosjon politiet
Powered by Labrador CMS