To barn drept i skoleskyting i Minneapolis – antatt gjerningsperson er død

Lokalt og føderalt politi rykket ut til en skyting i Minneapolis. Foto: Tim Evans/Reuters/NTB

De drepte barna var åtte og ti år gamle, sier politisjef Brian O'Hara i Minneapolis på en pressekonferanse.

I tillegg er minst 17 personer såret. 14 av de sårede er barn, hvorav to er kritisk såret.

– Jeg er dypt berørt av denne hendelsen, sier Minneapolis-ordfører Jacob Frey.

Den antatte gjerningspersonen er også død. Ifølge O'Hara tok personen sitt eget liv.

Gjerningspersonen skal være en mann i 20-årene som ikke var godt kjent av politiet fra tidligere. Motivet er foreløpig ikke kjent.

Skjøt inn gjennom vinduene

Både lokale og føderale politistyrker rykket ut til hendelsen, som ble meldt om like etter klokken 8.30 lokal tid. Politiet i Richfield, en nærliggende forstad, sier at de ble varslet om en mann kledd i svart som var observert med et gevær.

O'Hara sier at skolebarna var samlet til gudstjeneste i kirkedelen da gjerningspersonen begynte å skyte inn gjennom vinduene.

Trump orientert

Minnesota-guvernør Tim Walz meldte klokken 9.10 lokal tid at han hadde blitt informert om skytingen.

Politistyrker i Minneapolis etter en skyting der tre personer ble drept. Foto: Abbie Parr/AP/NTB

Like før klokken halv 10 meldte City of Minneapolis på X at det var kontroll på gjerningspersonen og at det ikke var noen pågående trussel.

Ifølge lokale medier var barna i en morgensamling da skytingen startet. Bill Biennemann, som bor like ved skolen, sier til AP at han hørte flere titalls skudd, og anslår at det kan ha vært opptil 50 skudd.

– Jeg ble sjokkert. Det var så mye, sier han.

USAs president Donald Trump sier også at han har blitt orientert om det han kaller en tragisk skyteepisode.

– Det hvite hus fortsetter å overvåke situasjonen. La oss be for alle de involverte, skriver han på Truth Social.

Walz: Ber for våre barn

Skolen huser barn fra første til åttende klasse og har om lag 400 elever. Første skoledag etter ferien var på mandag.

– Jeg ber for våre barn og lærere, som har fått sin første uke på skolen ødelagt av denne forferdelige voldshendelsen, skriver guvernør Walz.

Hendelsen er den siste av flere skyteepisoder i byen det siste døgnet. Tirsdag ettermiddag ble én person drept og seks andre såret i en skyting utenfor en ungdomsskole, mens to personer døde i to ulike skyteepisoder bare timer senere.