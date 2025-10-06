To av Norges rikeste menn barker sammen i bittert rettsoppgjør

Sist gang Kjell Inge Røkke var i retten, var trolig i 2019. Da vitnet han i en rettssak mot en som var tiltalt for utpressingsforsøk mot Røkke. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Tirsdag starter behandlingen av søksmålet knyttet til refinansieringen av offshorerederiet Solstad.

På den ene siden står Kjell Inge Røkke (66), styreleder og hovedeier i Aker, og på den andre siden står Christen Sveaas (69) og hans selskap Kistefos. Bak Sveaas står over 40 andre aksjonærer som mener de ble grovt forskjellsbehandlet under refinansieringen av Solstad i 2023.

Sveaas, som er nest største eier, mener Røkke fikk en urimelig fordel, noe Røkke bestrider.

Det er ventet at Røkke kommer til å vitne i rettssaken.

Avviser anklager

Røkke er Norges åttende rikeste, med en formue beregnet til 42 milliarder kroner, mens Sveaas er på 15. plass med 20,2 milliarder, ifølge Kapital.

Formelt står søksmålet mellom Kistefos med aksjonærene på den ene siden og meglerhuset Pareto Securities AS, som var finansiell rådgiver for Solstad Offshore i prosessen, ifølge rettsdokumenter. Saken er slått sammen til felles behandling med en annen sak om erstatningskrav mot Aker og toppledelsen i Solstad.

Pareto avviser alle anklager om ansvar og mener erstatningskravet er grunnløst.

Anklager om svertekampanje

I forkant av rettssaken har det også vært krangling offentlig. Røkke har i et brev til aksjonærer og ansatte i Aker anklaget Sveaas for å ha organisert en svertekampanje gjennom påvirkning i mediene.

Han beskylder Kistefos for et «konfliktorientert PR-løp» med «alvorlige påstander, beskyldninger, usannheter, spisse formuleringer, overtramp, injurier og karakteristikker».

Et av hovedpoengene til Røkke-leiren er at ingen har lidd økonomiske tap etter refinansieringen.

– Nå bruker partene tre måneder i retten og over 200 millioner kroner på å behandle et grunnløst erstatningskrav, heter det i brevet.

Christen Sveaas er gjennom Kistefos den nest største aksjonæren i Solstad Offshore. Han er ikke fornøyd med utfallet av refinansieringen i 2023. Foto: Javad Parsa / NTB

Kistefos: – Avsporing

Kistefos har omtalt brevet som et elegant forsøk på å avspore saken.

– Vårt poeng er bare at Aker har tjent veldig mye mer enn de rettmessig hadde krav på, skrev administrerende direktør Bengt A. Rem i Kistefos i en melding til Dagens Næringsliv i slutten av september.

Sveaas har tidligere omtalt handelen og Akers framferd som en «av de mest grisete transaksjonene som er sett på Oslo Børs».

Solstad Offshore befant seg i en svært vanskelig økonomisk situasjon i 2023, til tross for at selskapet gjennomgikk en refinansiering i 2016. Aker kom inn som største aksjonær i en konsolidering med andre kriserammede offshoreselskaper i 2016/2017.

Under en omfattende restrukturering i 2020 gikk så å si hele egenkapitalen tapt, ifølge Paretos sluttinnlegg i Oslo tingrett.

Det er satt av 13 uker til rettssaken.