To år med krig på Gazastripen

Amal al-Robayaa vasker klær ved ruinene av familiehjemmet som ble ødelagt i et israelsk luftangrep. Said Khatib, AFP/NTB

7. oktober 2023 markerer det som ble et skifte i den mange år lange konflikten mellom Israel og Palestina. Det blodige angrepet i Israel ble begynnelsen på det som for det palestinske folket har vært to år med fordrivelse, hungersnød og tusenvis av drepte.

Her er en tidslinje over noe av det som har skjedd de siste to årene:

2023