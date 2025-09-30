Tilbakekaller mer kjøttdeig på svenskegrensa etter nytt salmonellafunn

Eurocash-butikken i kjøpesenteret i Töcksfors tilbakekaller nok et parti med kjøttdeig etter at det ble påvist salmonella i kjøttet. Axfoods / Handout / NTB

Den nye tilbakekallingen gjelder Eurocash butikkmalte storfe-, blandet- og svinekjøttdeig med pakkedato 20. til 22. september som er solgt i Eurocash-butikken i Töcksfors Shoppingcenter.

Kjøttdeigen kan utgjøre en helsefare, men ved oppvarming til 72 grader dør salmonellabakterien. Ingen sykdomstilfeller er så langt rapportert, skriver Eurocash i en pressemelding.

Töcksfors er et populært handlested for nordmenn på Østlandet, med kort vei fra svenskegrensen, og tilbakekallingen kan derfor berøre mange norske forbrukere.

Eurocash beklager hendelsen, har stoppet all kjøttdeig fra berørt leverandør og undersøker sammen med leverandøren hvordan dette kunne skje.

Annonse

Kunder som har kjøpt de aktuelle varene, oppfordres til å returnere dem til butikken for erstatning.

Også 22. september måtte butikken trekke tilbake kjøttdeig på grunn av funn av salmonella.