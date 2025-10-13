Til kamp mot direktørveldet i Helse-Norge

Helseforetaksmodellen lever farlig dette neste stortingsåret, advarer Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum varsler kamp i det nye Stortinget. Her fra en tidligere muntlig spørretime i Stortinget.

– Dette huset har mistet makt, sa Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum i sitt innlegg til det nyvalgte Stortinget, som mandag startet den to dager lange debatten om regjeringens trontale. 

– Den tredje største posten på statsbudsjettet går til våre sykehus. Den er på 230 milliarder kroner. Min påstand er at dere 169 som sitter i salen her har mindre makt over hvordan de 230 milliardene brukes, enn de 338 direktørene i norske helseforetak, sa Vedum, som brukte store deler av sitt innlegg i stortingsårets første store debatt til et oppgjør med helseforetaksmodellen.

