Tidligere stortingsrepresentant møtte i retten etter MDMA-funn i bagasjen

I tillegg til det narkotiske stoffet hadde han overskredet kvoten på alkohol og tobakk da han hadde med seg 1,4 liter sprit og 100 sigaretter, skriver Nettavisen.

Øst politidistrikt konkluderte til slutt med å ilegge Saudland en bot 12.000 kroner eller seks dagers fengsel for innførsel av narkotika og grov uaktsom unnlatelse av å fremlegge varer til tollkontroll. Det nektet den daværende stortingsrepresentanten å godta.

– Jeg kan ikke betale en bot for noe jeg ikke har gjort, det kan jeg ikke. Det enkleste hadde vært å betale og bli ferdig med det, men det kan jeg ikke, sa Saudland fra vitnebenken i Romerike og Glåmdal tingrett mandag.

Saudland forklarte at han og en kameratgjeng hadde vært på tur i Hellas, der familien har en båt. Han mener det hele var en forveksling.

Annonse

I retten forklarte Saudland at da broren hans var i Hellas igjen i sommer, fant han en mappe som var til relativt lik den tollerne hadde funnet MDMA i. Saudland mener forklaringen dermed er at han har tatt med seg feil mappe.

Den forklaringen kjøper derimot ikke påtalemyndigheten.

– Forklaringen er oppkonstruert for ikke å kunne bli dømt, sa aktor Tage Edvard Johannesen ifølge Nettavisen.