Tidligere FBI-sjef James Comey for retten – dette er saken mot ham

Daværende FBI-sjef James Comey under høringen 30. september 2020, der han kom med et utsagn han nå er tiltalt for.

Tiltalen mot Comey er bare to sider lang, og påstanden er at han feilinformerte Kongressen i 2020. Han er også tiltalt for å ha hindret den tilhørende kongressgranskingen.

Bak den korte tiltalen ligger en relativt innviklet og kontroversiell saga. Hendelsene i kjernen av det omstridte utsagnet i Kongressen er blant de mest granskede i FBIs historie. Det har ført til undersøkelser både internt og i Kongressen, noe som har produsert flere tusen sider av dokumenter og avskrifter.

Disse undersøkelsene har sett på hvordan Comey og hans ansatte gransket om Russland hjalp Donald Trump under valgkampen hans i 2016 – og motkandidaten Hillary Clintons bruk av en privat epostserver da hun var utenriksminister.

Hva er han tiltalt for?

Ifølge tiltalen feilinformerte Comey Kongressen under en høring i Senatets justiskomité. Det ene sitatet som gjengis i tiltalen, ser ut til å være fra da republikaneren Ted Cruz spurte Comey ut.

Påtalemyndigheten sier at Comey løy da han nektet for å ha gitt noen i FBI tillatelse til å være en anonym kilde til mediene.

Faktisk mener påtalemyndigheten at han hadde gjort nettopp det ved å be en ansatt – identifisert som «person 3» i tiltalen – om å snakke med journalister.

– Det er en primitiv tiltale. Vi vet ikke hva bevisene kommer til å være i rettssaken, sier Solomon Wisenberg, tidligere føderal aktor og nåværende forsvarsadvokat, til AP.

Hva sa Comey?

Wisenberg sier utspillet tiltalen dreier seg om, ser ut til å ha kommet da Cruz spurte Comey om rollen hans nestleder, Andy McCabe, spilte i å tillate en lekkasje til avisen The Wall Street Journal. Artikkelen dreide seg om hvordan FBI håndterte etterforskningen av Clintons bruk av den private epostserveren.

Cruz' spørsmål var komplekst, men det kokte ned til å sette Comey opp mot McCabe. Cruz bemerket at Comey sa til Kongressen i 2017 at han ikke hadde gitt noen i FBI tillatelse til å snakke med journalister.

Men Cruz påsto at McCabe offentlig og gjentatte ganger hadde sagt at han lekket informasjon til The Wall Street Journal, og at Comey ikke bare var klar over det – han hadde gitt tillatelse til det.

– Hvem snakker sant, spurte Cruz.

– Jeg står ved forklaringen du oppsummerte, som jeg avga i mai 2017, svarte Comey.

Hva skjedde i 2017?

Ordvekslingen det da vises til, i 2017, skjedde da republikaneren Charles Grassley spurte ut Comey, også under en kongresshøring.

Comey ble da spurt om han noen gang hadde gitt noen andre i FBI tillatelse til å være en anonym kilde i nyhetsartikler om Trump-etterforskningen eller Clinton-etterforskningen.

– Nei, svarte Comey.

Tiltalen sier at Comey feilaktig uttalte at han ikke hadde «gitt noen andre i FBI tillatelse til å være en anonym kilde i nyhetsartikler», men Comey ser ikke ut til å ha brukt akkurat den formuleringen under den aktuelle høringen i 2020, som tiltalen dreier seg om.

Det kan potensielt gjøre det mer komplisert å fastslå at han feilinformerte Kongressen.

Hva utløste spørsmålene?

«Person 3» er ikke navngitt i tiltalen. Denne personen ser ut til å ha snakket med pressen om en etterforskning relatert til Clinton, basert på en tydeligere referanse i et tiltalepunkt som ble avvist av storjuryen – et separat organ som avgjør hvorvidt strafferettslige tiltaler skal fremmes.

Comey var involvert i flere granskinger av angivelige lekkasjer til mediene under Clinton-etterforskningen.

To personer, McCabe og tidligere FBI-rådgiver Daniel Richman, har begge oppgitt at Comey aldri har gitt dem tillatelse til å snakke med mediene om Clinton-etterforskningen – men at han var klar over at de gjorde det.

Comey har erkjent å ha brukt Richman som en slags «mediekanal» i en separat sak i 2017, etter at han hadde fått sparken av Trump.

Hvordan kom tiltalen til?

Trump og Comey har i flere år vært i konflikt. Trump klandrer Comey for å ha igangsatt etterforskningen av Russlands innblanding i valgkampen i 2016, noe som førte til utnevnelsen av spesialetterforsker Robert Mueller.

Mueller brukte nesten to år på å undersøke om Trumps valgkampapparat samarbeidet med Russland for å hjelpe ham til å vinne valget. Han fant ikke bevis for et strafferettslig forbudt samarbeid, men konkluderte med at valgkampen hadde ønsket Russlands bistand velkommen.

Trump har lenge ergret seg over det han kaller «Russland-bløffen», som kastet skygge over de første årene i hans første presidentperiode.

Siden har han rettet mye kritikk Comey og påstått at han fortjener å bli tiltalt for forræderi.

– Mafialeder og uetisk

Bare dager før tiltalen mot Comey kom, oppfordret Trump sin justisminister Pam Bondi til å ta grep mot Comey og to andre Trump- «fiender».

Comey har på sin side stått på sitt og har kritisert Trump i en rekke saker. I en selvbiografi fra 2018 sammenlignet Comey Trump med en mafialeder, kalte ham uetisk og sa han var «ubundet til sannheten».

I likhet med Trump, som feiret, uttalte Comey seg i sosiale medier etter at tiltalen ble kjent:

– Familien min og jeg har visst i årevis at det koster å stå opp mot Donald Trump. Hjertet mitt brister for justisdepartementet, men jeg har stor tillit til det føderale rettssystemet, og jeg er uskyldig. Så la oss få en rettssak.

