Tidligere Ap-strateg ber folk vurdere taktiske MDG-stemmer

Jonas Bals ber folk på venstresida vurdere å stemme taktisk på MDG ved valget. Han var tidligere Ap-strateg og en nær rådgiver til Jonas Gahr Støre.

Diskusjonen går høyt i disse dager om taktiske stemmer til MDG.

Innenriks

NTB
Publisert Sist oppdatert

Fagforeningsmannen og forfatteren Bals har blant annet gitt ut bok sammen med Støre – samtaleboka «I bevegelse» fra 2015. Bals meldte seg ut av Ap i fjor. Overfor Klassekampen kommer han med følgende vurdering:

– Jeg er normalt enig med dem som sier man bør stemme på dem man er mest enig med, men i dette valget tror jeg mange har skjønt at vi må tenke sånn som klassebevisste Høyre-velgere har gjort med stort hell. Det er et sperregrensevalg, og alle klassebevisste arbeidere, Palestina-venner og klimaaktivister bør derfor vurdere å stemme MDG. Det gjør i alle fall jeg.

Jonas Bals var tidligere rådgiver for Jonas Gahr Støre.
Jonas Bals var tidligere rådgiver for Jonas Gahr Støre.

En foreløpig gjennomsnittsberegning fra Poll of polls for august gir de borgerlige et knappest mulig flertall på 85 mandater – mot de rødgrønnes 84.

På beregningen havner MDG under sperregrensa med 3,6 prosent. Hadde partiet klart 4 prosent og med det fått utjevningsmandater, ville de rødgrønne ha fått flertall.

– Dette blir et vanvittig spennende sperregrensevalg, kanskje det mest åpne og uvisse valget siden 1945, sier Johan Giertsen i Poll of polls.

Beregningen baserer seg på gjennomsnittet av åtte meningsmålinger i august. Poll of polls påpeker at treffsikkerheten i beregningen beror på treffsikkerheten i det samlede antall målinger som er inne i materialet.

Kandidaten

jonas bals innenriks ap mdg poll of polls nyheter sperregrensevalg
Powered by Labrador CMS