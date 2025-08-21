Tidligere Ap-strateg ber folk vurdere taktiske MDG-stemmer
Jonas Bals ber folk på venstresida vurdere å stemme taktisk på MDG ved valget. Han var tidligere Ap-strateg og en nær rådgiver til Jonas Gahr Støre.
Innenriks
Fagforeningsmannen og forfatteren Bals har blant annet gitt ut bok sammen med Støre – samtaleboka «I bevegelse» fra 2015. Bals meldte seg ut av Ap i fjor. Overfor Klassekampen kommer han med følgende vurdering:
– Jeg er normalt enig med dem som sier man bør stemme på dem man er mest enig med, men i dette valget tror jeg mange har skjønt at vi må tenke sånn som klassebevisste Høyre-velgere har gjort med stort hell. Det er et sperregrensevalg, og alle klassebevisste arbeidere, Palestina-venner og klimaaktivister bør derfor vurdere å stemme MDG. Det gjør i alle fall jeg.
En foreløpig gjennomsnittsberegning fra Poll of polls for august gir de borgerlige et knappest mulig flertall på 85 mandater – mot de rødgrønnes 84.
På beregningen havner MDG under sperregrensa med 3,6 prosent. Hadde partiet klart 4 prosent og med det fått utjevningsmandater, ville de rødgrønne ha fått flertall.
– Dette blir et vanvittig spennende sperregrensevalg, kanskje det mest åpne og uvisse valget siden 1945, sier Johan Giertsen i Poll of polls.
Beregningen baserer seg på gjennomsnittet av åtte meningsmålinger i august. Poll of polls påpeker at treffsikkerheten i beregningen beror på treffsikkerheten i det samlede antall målinger som er inne i materialet.
Kandidaten
-
To politikere gjør ham ekstra skjerpet
Ola Svenneby (H)
-
– Han er sjokkerende gøy på fest
Tobias Stokkeland (MDG)
-
Kommer best overens med Frp-politiker
Marian Hussein (SV)
-
– Var med på Sps julebord
Jon Helgheim (Frp)
-
Vil reformere leiemarkedet
Jenny Kleppe (Sp)
-
– Satt lenge på gjerdet
Andreas Aukland (MDG)
-
Sier ja takk til atomkraft
Remi Sølvberg (Rødt)
-
Mest opptatt av melkekvota
Nils Forren (Sp)
-
Vil ha flere i barnehagen
Torbjørn Vereide (Ap)
-
– Hadde politikerforakt
Seher Aydar (Rødt)
-
Vil få Norge inn i EU
Stig Vaagan (V)
-
Provosert av hungersnød
Andreas Sjalg Unneland (SV)
-
Fra Tøyen til Tinget
Agnes Viljugrein (Ap)
-
Den unge Venstre-veteranen
Ane Breivik (V)