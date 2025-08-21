Tidligere Ap-strateg ber folk vurdere taktiske MDG-stemmer

Fagforeningsmannen og forfatteren Bals har blant annet gitt ut bok sammen med Støre – samtaleboka «I bevegelse» fra 2015. Bals meldte seg ut av Ap i fjor. Overfor Klassekampen kommer han med følgende vurdering:

– Jeg er normalt enig med dem som sier man bør stemme på dem man er mest enig med, men i dette valget tror jeg mange har skjønt at vi må tenke sånn som klassebevisste Høyre-velgere har gjort med stort hell. Det er et sperregrensevalg, og alle klassebevisste arbeidere, Palestina-venner og klimaaktivister bør derfor vurdere å stemme MDG. Det gjør i alle fall jeg.

Jonas Bals var tidligere rådgiver for Jonas Gahr Støre. Foto: Hilde Unosen

En foreløpig gjennomsnittsberegning fra Poll of polls for august gir de borgerlige et knappest mulig flertall på 85 mandater – mot de rødgrønnes 84.

På beregningen havner MDG under sperregrensa med 3,6 prosent. Hadde partiet klart 4 prosent og med det fått utjevningsmandater, ville de rødgrønne ha fått flertall.

– Dette blir et vanvittig spennende sperregrensevalg, kanskje det mest åpne og uvisse valget siden 1945, sier Johan Giertsen i Poll of polls.

Beregningen baserer seg på gjennomsnittet av åtte meningsmålinger i august. Poll of polls påpeker at treffsikkerheten i beregningen beror på treffsikkerheten i det samlede antall målinger som er inne i materialet.