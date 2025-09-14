Tidenes yngste på Stortinget: – Generasjon Greta Thunberg er ikke død

MDGs Frøya Skjold Sjursæther (19) ble nylig valgt inn på Stortinget som tidenes yngste representant. FOTO: Pernille Sommer

Du er altså historisk ung på Stortinget. Hvilke tanker har du om det?

– Det føles utrolig stort å bli valgt inn på Stortinget, som uavhengig av alder er en enorm tillit å bli vist. Det er ekstra stas å få representere ungdomsgenerasjonen, da ungdom er underrepresentert i folkevalgte organer. Unge er også blant de som bruker stemmeretten sin minst. Så hvis alderen min skal ha noe betydning, håper jeg det vil bidra til at flere unge i større grad deltar i demokratiet.

Hvilke endringer blir det i livet ditt for å kunne gjøre stortingsjobben?