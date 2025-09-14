Tidenes yngste på Stortinget: – Generasjon Greta Thunberg er ikke død

Frøya Skjold Sjursæther vil ha slutt på at klimapolitikken behandles som en meny.

MDGs Frøya Skjold Sjursæther (19) ble nylig valgt inn på Stortinget som tidenes yngste representant.

Martin Næss Kristiansen
Journalist
Du er altså historisk ung på Stortinget. Hvilke tanker har du om det?

– Det føles utrolig stort å bli valgt inn på Stortinget, som uavhengig av alder er en enorm tillit å bli vist. Det er ekstra stas å få representere ungdomsgenerasjonen, da ungdom er underrepresentert i folkevalgte organer. Unge er også blant de som bruker stemmeretten sin minst. Så hvis alderen min skal ha noe betydning, håper jeg det vil bidra til at flere unge i større grad deltar i demokratiet.

Hvilke endringer blir det i livet ditt for å kunne gjøre stortingsjobben?

